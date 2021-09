Devido à situação de pandemia, as mensagens devem ser enviadas através de email.

Jorge Sampaio. Embaixada portuguesa no Luxemburgo cria livro de condolências

Ana TOMÁS Devido à situação de pandemia, as mensagens devem ser enviadas através de email.

A Embaixada de Portugal no Luxemburgo criou um livro de condolências para todos os portugueses e cidadãos residentes no Grão-Ducado que queiram prestar uma última homenagem ao ex-Presidente da República, Jorge Sampaio, que morreu esta sexta-feira, aos 81 anos.

Silêncio e aplausos no adeus a Jorge Sampaio Marcelo, Ferro e Costa receberam o cortejo fúnebre em Belém, onde decorre o velório, este sábado, aberto à população, até às 23h de sábado.

Numa nota de pesar publicada no site da Embaixada pelo falecimento do ex-chefe de Estado português, e onde se destacam alguns marcos do seu percurso político e público, é pedido, no entanto, que, devido à situação sanitária que se vive, essas mensagens sejam enviadas por email.

"Tendo em conta a situação pandémica, a Embaixada de Portugal agradece antecipadamente que todas as mensagens de condolências sejam enviadas por email para o endereço luxemburgo@mne.pt", lê-se na mesma nota.

Asselborn. Sampaio era "um grande político e homem próximo do povo" Numa mensagem escrita em português, o Ministro dos Negócios Estrangeiros luxemburguês reage com tristeza à morte do "amigo de longa data".

Esta sexta-feira, o Ministro dos Negócios Estrangeiros luxemburguês, Jean Asselborn, deixou também uma mensagem de pesar pela morte de Jorge Sampaio, que definiu como "um grande político e homem próximo do povo".

O ministro reagiu "com tristeza à notícia da morte do antigo Presidente português e amigo de longa data".

Presidente da República entre 1996 e 2006, Jorge Sampaio morreu ontem, aos 81 anos, no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, onde estava internado desde dia 27 de agosto, na sequência de dificuldades respiratórias.







