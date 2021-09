O antigo Presidente da República Jorge Sampaio morreu esta sexta-feira aos 81 anos.

1939-2021

Fotos. Jorge Sampaio e uma vida ao serviço da política

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. A 08 de janeiro de 1996, o candidato presidencial português Jorge Sampaio acena aos apoiantes durante a sua visita de campanha eleitoral em Mortagua, norte de Portugal. AFP A 30 de julho de 1997, o então Presidente sul-africano Nelson Mandela realiza uma conferência de imprensa com o Presidente português Jorge Sampaio, após a sua reunião sobre Timor Leste, na sua residência oficial em Pretória. AFP A 11 de setembro de 1997, o então Presidente português Jorge Branco Sampaio faz malabarismos com uma bola de futebol na cabeça depois de a receber juntamente com uma camisola do ex-jogador brasileiro Roberto Dinamite do clube Vasco de Gama, na sede da equipa no Rio de Janeiro. AFP A 19 de dezembro de 1999, o então Presidente chinês Jiang Zemin aperta a mão a Jorge Sampaio antes da cerimónia de hasteamento da bandeira em Macau, que marca o regresso de Macau ao domínio chinês, terminando mais de quatro séculos de administração portuguesa. AFP A 23 de Novembro de 2001 Jorge Sampaio acena ao chegar a Lima, Peru, hotel para a sessão de abertura da XI Cimeira Ibero-Americana. AFP A 13 de fevereiro de 2002, o Presidente português Jorge Sampaio inspecciona um guarda de honra como segue o Príncipe Eduardo Britânico, Duque de Kent, em Londres. AFP Em setembro de 2004, Jorge Sampaio realiza a sua última visita oficial ao Luxemburgo a convite do Grão-Duque Henri. Foto: Anouk Antony A 13 de outubro de 2004, o Rei de Espanha Juan Carlos dá o prémio 'Carlos V' ao a Jorge Fernando Branco de Sampaio, enquanto a Rainha Sofia observa em Cáceres, Espanha. AFP A 10 de Junho de 2005, o Jorge Sampaio é felicitado pelo então Primeiro-Ministro José Sócrates após o seu discurso durante as cerimónias do Dia Nacional de Portugal em Guimarães, no norte de Portugal. AFP A 22 de outubro de 2008, o Alto Representante das Nações Unidas para a Aliança das Civilizações Jorge Sampaio fala aos deputados do Parlamento Europeu na cidade de Estrasburgo, no nordeste da França. AFP A 28 de maio de 2010 o então presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva fala com o ex-presidente português e Alto Representante para a Aliança das Civilizações da ONU, Jorge Sampaio, durante a sessão de abertura do Terceiro Fórum da Aliança das Civilizações no Rio de Janeiro. AFP A nove de setembro de 2014, Jorge Sampaio, ex-presidente de Portugal, discursa numa conferência realizada pela Comissão Global sobre Política de Drogas em Nova Iorque. AFP

Uma vida ao serviço do direito e da política onde é recordado pela sua discrição, paciência e diplomacia. Preferia descrever-se como um homem coerente e persistente, um "aluno atento da vida" que acredita no diálogo para "fazer pontes".

Jorge Sampaio foi Presidente da República aos 56 anos, no auge de uma longa vida de intervenção política, que iniciou ainda estudante como um dos protagonistas da crise académica nos anos 60.

Asselborn. Sampaio era "um grande político e homem próximo do povo" Numa mensagem escrita em português, o Ministro dos Negócios Estrangeiros luxemburguês reage com tristeza à morte do "amigo de longa data".

Para sempre ficam recordações de encontros marcantes e viagens por um mundo em constante mudança, no qual fez questão de deixar a sua marca.

Investido no cargo de Presidente da República no dia 9 de março de 1996, foi reeleito para um segundo mandato em janeiro de 2001.Após o fim do mandato, e ainda em 2006, Jorge Sampaio foi o enviado especial da ONU na Luta contra a Tuberculose e, um ano depois, foi convidado para exercer o cargo de Alto Representante da ONU para o Diálogo das Civilizações, até 2013.

Isabel do Carmo. Jorge Sampaio, um presidente da “liberdade” A médica e ativista política recorda o amigo de longa data e companheiro da luta estudantil contra a ditadura nos anos 60, e na defesa dos presos políticos. "Lutámos pela liberdade", diz.

Em 2015 recebeu o Prémio Nelson Mandela, entregue pela ONU e, quase até ao fim da vida, foi membro das mesas de voto nas eleições.

Um dos seus últimos atos públicos foi, em agosto, quando os talibãs regressaram ao poder no Afeganistão, anunciar um reforço da plataforma de apoio aos estudantes sírios para dar bolsas de estudo a jovens afegãs.



