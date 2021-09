Estamos tristes, estamos comovidos", disse o antigo bispo de Dili, em nome dos timorenses, numa breve declaração aos jornalistas à saída do antigo Museu dos Coches, em Belém, onde decorre o velório do antigo Presidente da República.

Bispo timorense e Nobel da Paz, D. Ximenes Belo, presta homenagem a Jorge Sampaio em Lisboa

Redação

O antigo bispo de Dili e prémio Nobel da Paz, D. Ximenes Belo, deslocou-se este sábado, ao antigo Museu dos Coches, junto ao Palácio de Belém, para prestar uma última homenagem ao antigo Presidente da República, Jorge Sampaio, falecido esta sexta-feira e cujo corpo se encontra em câmara ardente naquele local.

À saída, questionado pelos jornalistas sobre o que representou Jorge Sampaio para a causa da independência de Timor-Leste, D. Ximenes Belo respondeu com um sentimento de gratidão, em nome dos timorenses. "O nosso agradecimento sincero e profundo à contribuição que Sua Excelência [o Presidente Jorge Sampaio] deu para a independência de Timor (...) Estamos tristes, estamos comovidos", disse numa breve declaração.

Em 1991, após o massacre de Santa Cruz, o antigo bispo de Dili acolheu centenas de fugitivos que procuravam refúgio das tropas indonésias. Esse apoio e a denúncia da violência e das atrocidades das forças indonésias sobre o povo timorense tornaram-no num alvo de várias tentativas de homicídio.

Pela sua luta para apoiar o povo timorense e pela paz no país, em 1996, D. Ximenes Belo seria galardoado, juntamente com José Ramos-Horta, com o Prémio Nobel da Paz.

Também presente no velório de Jorge Sampaio, esteve o presidente do Parlamento Nacional da República Democrática de Timor-Leste, Aniceto Guterres Lopes.

N sexta-feira, o ex-Presidente de Timor-Leste José Ramos-Horta afirmou que Jorge Sampaio foi “o grande defensor da causa timorense” e recordou o “extraordinário ser humano” que se emocionava com o sofrimento de outros povos.

Em declarações à agência Lusa, Ramos-Horta referiu-se ao ex-Presidente português como uma figura “arauto de causas nobres, de causas justas em todo o mundo, em particular em Timor-Leste”, porque foi “o grande defensor da causa timorense”.

“Devemos-lhe muito, e eu pessoalmente, que o conheço como poucos timorenses, sinto pessoalmente a perda de Jorge Sampaio”, afirmou.

