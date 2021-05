A peregrinação internacional de maio ao Santuário de Fátima, que hoje terminou, decorreu sem incidentes, anunciou a GNR, que destacou o cumprimento das orientações das autoridades por parte das pessoas.

13 de maio. Peregrinação ao Santuário de Fátima sem incidentes

"Não há registo de incidentes, correu tudo dentro do que era previsto e para o que estávamos preparados", disse à agência Lusa o major Davide Ferreira, relações públicas da GNR.

Segundo este responsável, o dispositivo da GNR "para esta operação cumpriu com as expectativas, mas isso deveu-se, também, ao cumprimento das orientações por parte dos peregrinos".

"Esta peregrinação foi semelhante à de outubro, com a diferença de que a lotação [permitida] do recinto foi alcançada quer na quarta-feira quer hoje, o que levou que peregrinos já não conseguissem entrar no santuário e acompanharam do lado de fora as celebrações", referiu.

Davide Ferreira declarou que uma das preocupações da GNR "foi evitar os ajuntamentos de pessoas no exterior do recinto", o que se conseguiu com a colaboração dos peregrinos, destacando, igualmente, "a grande coordenação com o santuário, que permitiu que a operação tenha corrido bem".

O relações públicas adiantou que "não houve constrangimentos no trânsito em Fátima nem nos acessos à cidade". "Registámos um ligeiro acréscimo na circulação de pessoas e viaturas, e os parques de estacionamento estiveram com maior ocupação", acrescentou.

A peregrinação internacional de 12 e 13 de maio ao Santuário de Fátima foi presidida pelo cardeal Tolentino Mendonça.

Na semana passada, o Santuário de Fátima, no concelho de Ourém (Santarém), anunciou que as celebrações iriam ter um limite de 7.500 pessoas, justificando que a pandemia de covid-19 "ainda não oferece garantias" para acolher "sem reservas" todos os fiéis.

Na quarta-feira e hoje, o número de 7.500 pessoas foi atingido antes do início das celebrações.

O ano passado, devido à pandemia, a peregrinação de 12 e 13 de maio ao Santuário de Fátima realizou-se sem fiéis, o que aconteceu pela primeira vez na história do templo mariano. Na peregrinação de outubro não tinha sido atingido o limite de 6.000 pessoas que foi estipulado.

