Um pedaço da tragédia

É uma história com código postal em Alverca. A história de 2,5 toneladas do World Trade Center, que um dia um construtor civil trouxe para Portugal. O governo português não quis a peça, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira também não. Ficou no jardim da sua quinta. À espera de se tornar num objeto de colecção.

Os destroços do World Trade Center estão à paisana entre os jardins de uma propriedade em Alverca, onde se fazem casamentos e baptizados. Duas toneladas e meia de aço, que mais parecem um enorme barra de chocolate derretido. É um pedaço de História, o que se encontra ali esquecido. Uma história que começa no dia 11 de Setembro de 2001.

150 milhões de cidadãos globais assistiam às imagens assombrosas, que chegavam de lower Manhattan, Nova Iorque, como efeitos especiais de premiére hollywoodesca, capaz de parar o mundo, por escassos e longos minutos a vaguear na tese improvável de acidente. Notícias atropelavam outras. Os acontecimentos voavam mais rápido, ferindo, matando cirurgicamente os EUA onde mais doia: As torres I e II do World Trade Center, o Pentágono, e supostamente o Capitólio, desviado do alvo pelos passageiros do vôo 93. Quatro aviões transformados em armas, apontadas aos símbolos do poder ocidental, semeando o vírus do pânico, reagente do terror.

O impensável acontecia. Os EUA estavam sob ataque, de escala e consequências ainda imprevisíveis. Nova Iorque sangrava, em estado atrapalhado de alerta, imersa em fumo negro e desespero, com dois Boeing 767, cheios de combustível, atravessados na garganta do World Trade Center, despenhando-se a uma velocidade média de 500 quilómetros por hora, com uma força mil vezes superior ao seu próprio peso. No impacto, cada área atingida das Torres Gémeas alcançava temperaturas superiores a 450 graus celsius, devorando o que havia de inflamável, explosão após explosão, chegando a temperaturas acima de mil graus, próprias de fornos crematórios. Não é temperatura que funda o aço, mas retira a sua resistência. Em cerca de duas horas, a estruturas do WTC colapsaram. E assim cairam como castelos de cartas cada um dos 110 andares dos 417 metros das Torres Gémeas.

Foto: Diana Tinoco

Na pacata freguesia de Alverca do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira, a milhas daquele braço mortífero do Eixo do Mal, Ana e Ernesto Cabeça estavam em estado de choque. Ana, nascida e criada nos EUA, no seio da imensa diáspora portuguesa nas franjas NY, estava angustiada, não conseguindo localizar família e amigos, quase todos na coordenadas de Newark.

As comunicações não estavam fáceis, como tudo o resto. “Sofri muito à distância, porque aquela é a minha terra”, recorda Ana Silva. O casal entretanto separou-se. Em Nova Iorque, o tempo escorreu sobre a tragédia, contabilizando-se os vivos e os mortos, procurando sobreviventes debaixo dos quase dois milhões de toneladas dos escombros das Torres Gémeas. Enquanto os EUA tentavam reerguer-se deste KO, todos procuravam alguém. Em Alverca, Ana e Ernesto, faziam exactamente o mesmo.

Uma ideia maluca

A conta gotas, as notícias foram chegando. “Entre os nossos conhecidos, não havia vítimas”, lembra Ana. Ernesto Cabeça Júnior, o marido, nasceu em Angola, embora Alverca seja a sua morada de sempre. Nova Iorque tem para si grande valor sentimental, ou não fosse ali que conheceu a sua mulher, que agora é ex, mas faz parte da sua vida.

Dias e meses passaram sobre o 11 de Setembro. Em Nova Iorque, ficou um enorme vazio, a que chamaram Ground Zero. Foi aí, nesse local, com tudo o que este significava, que tomou forma uma ideia, com remetente em Alverca, no silêncio dos pensamentos de Ernesto Cabeça Jr. Mal a verbalizou, “a família disse-me que era maluco”, conta.

3 Foto: Diana Tinoco

As feridas estavam ainda frescas. Nem era bom que pensasse nisso. Mas ele não pensava noutra coisa, sobretudo depois de algumas conversas com Luís Mendes, amigo, luso-descendente, um dos responsáveis pelos trabalhos de remoção dos destroços do World Trade Center, que lhe mencionou ser possível adquirir partes das Torres Gémeas. Foram vendidas mais de 190 mil toneladas.

Na good-old USA, sabemos, nenhuma impossibilidade é possível. Havia o 11 de Setembro, que passou de calendário a efeméride, para prová-lo. A ideia era trazer para Portugal um pedaço da tragédia, para que esta fosse lembrada para para sempre em Alverca ou noutro lado qualquer. “Quis fazer uma homenagem às vítimas, sobretudo aos portugueses que perderam a vida nos atentados, trazendo para Portugal uma parte das Torres Gémeas”, explica Ernesto Cabeça Jr. Para espanto, o processo foi simples. “Tive de pedir autorizações especiais ao governo norte-americano e, evidentemente, às autoridades de Nova Iorque, através de uma instituição luso-americana”. Em quatro meses, tudo estava tratado. “Se fosse em Portugal, Deus nos valha”.

2 Foto: Diana Tinoco

Ernesto Cabeça Jr. nem sequer quis os louros da iniciativa, cedendo os direitos da sua ideia ao Governo de Portugal, que na altura tinha Jaime Gama na pasta dos Negócios Estrangeiros. “A peça do World Trade Center foi oferecida por mim ao governo português, mas este não quis ficar com ela”, relembra. Ficou espantado? “Bem... nem por isso. Está bem que era uma ideia um pouco “crazy”, mas a intenção, como disse, era a melhor. Não nos podemos esquecer que morreram muitos portugueses neste atentado”.

Carga simbólica

Ernesto Cabeça Jr percebeu que tinha ficado com o problema nos braços. E não era pequeno. Era, como todos nós, vinte anos mais novo. É construtor civil. A negociação está-lhe no sangue, assim como não lhe é estranha a gestão de grandes quantidades de entulho, embora neste caso “não se possa chamar assim aos destroços do WTC, que tinha, e tem, uma enorme carga simbólica”. Pelos vistos, o governo português de então, não considerou o mesmo. “Daí que me propus trazer a peça por conta própria”. Da sua conta, portanto, sairam mais de seis mil euros, para assegurar o transporte da peça num contentor para Portugal, rumo à Quinta do Barco, em Alverca, onde chegou já em finais de 2002.

A peça do WTC ficou orgulhosamente sob um tapete de relva tratada, defronte da vivenda da família. Ficou ao alto, como estavam as Torres Gémeas. Era ínfima parte dos seus pilares, que graças à combustão de variadíssimos factores, endógenos e civilizacionais, tinha moldado cornucópias que lhe serviam de base. Ernesto Cabeça não desistiu de tornar pública a sua homenagem.

Foto: Diana Tinoco

Uma vez que o Estado português não mostrou qualquer intenção de receber tal “peça”, mr. Cabeça Jr. dirigiu-se então à Câmara Municipal e Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira, “que de início mostrou até mostrou algum interesse na iniciativa”. No entanto, deixou o assunto morrer de velho. Ernesto Cabeça, que foi vice-presidente do Futebol Clube de Alverca, na época em que era presidente deste clube-satélite do SLB o próprio Luís Filipe Vieira, antes de concorrer à presidência das águias, não percebia como é que as autoridades nacionais e locais não partilhavam o seu entusiasmo pela ideia. Na altura, recorda, “ainda se chegou a pôr a possibilidade de colocar a peça junto à nova igreja de Vila Franca de Xira”, que é de arquitectura modernista e que, portanto, teria condições estéticas para acomodar aquelas 2,5 toneladas de 11 de Setembro. Naquela altura, como noutras, a política intrometeu-se. Ao que parece, determinada esquerda, “nem vale a pena agora estar a mencionar quem foi ou deixou de ser”, não quis misturar Deus com os despojos do capitalismo. Para todos os efeitos, esta peça não deixa de simbolizar o seu colapso. Ernesto Cabeça Jr. nunca encarou o assunto assim. Para ele, hoje como então, o que aquela peça representa é o coração dos portugueses no sonho americano.

Objeto de coleção

Hoje, cumpridas duas década dos atentados, com Bin Laden morto em 2011 em Abbottabd, no Paquistão, vizinho do Afeganistão e país anfitrião da Al-Qaeda, e depois servido aos peixes, para evitar peregrinações e concentrações de fanatismo terrorista, a peça ali está, sobre a relva, num confim da propriedade. Ernesto Cabeça não sabe o que fazer deste pedaço gigante do World Trade Center, mas hoje em dia também já não perde muito tempo a pensar nisso.

Foto: Diana Tinoco

Com o tempo, a peça quase que se integrou na paisagem, o que, convenhamos, não parecia muito provável. A sua alma de negociante diz-lhe que, quando mais o tempo passa, mais aquela peça valoriza. “É como os ´cars`. Quando são velhos, ninguém dá nada por eles. Quando são muito velhos, ficam objetos de coleção e começam a valer fortunas”.

E os primeiros sinais disto já se começaram a notar. “Aqui há uns tempos foi contactado por um colecionador, que estava louco pela peça, muito impressionado como eu consegui trazê-la para Portugal, ainda para mais no contexto que sabemos”. A oferta, porém, não convenceu Ernesto Cabeça Jr. “Negociante sou eu”. Um dia destes, porém, é bem possível que lhe aconteça exactamente o que aconteceu às Torres Gémeas: acabará por ceder. À boa maneira americana: “Não é para perder dinheiro, right?”

