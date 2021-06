10 de Junho volta a ser comemorado sem a presença do Presidente da República junto dos emigrantes

Comemorações principais, com Marcelo Rebelo de Sousa, terão lugar apenas na Madeira, depois de cancelada a iniciativa prevista para Bruxelas. No Luxemburgo o Dia de Portugal será assinalado online e com vários intervenientes.

Comemorações principais, com Marcelo Rebelo de Sousa, terão lugar apenas na Madeira, depois de cancelada a iniciativa prevista para Bruxelas. No Luxemburgo o Dia de Portugal será assinalado online e com vários intervenientes.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já está na Madeira para celebrar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, com um programa intenso que começou ontem e termina amanhã, quinta-feira.



Pelo segundo ano consecutivo as cerimónias do 10 de Junho realizam-se apenas em território português, sem o já tradicional contacto com as comunidades emigrantes, que Marcelo incentivou.

Em 2020 e 2021, a pandemia de covid-19 fez interromper um modelo lançado pelo Presidente da República no início do seu mandato, em 2016, com o primeiro-ministro, António Costa, de celebração do Dia de Portugal, com cerimónias em território nacional e junto de comunidades emigrantes no estrangeiro, com a presença de ambos.



Este ano, a par das comemorações oficiais na Madeira, chegou a ser anunciada uma celebração na Bélgica, em Bruxelas, junto dos portugueses residentes no país, coincidindo com o final da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, mas essa parte do programa no estrangeiro acabou por ser cancelada devido à situação sanitária local.

Amanhã, dia 10 de Junho, as celebrações começam com a Cerimónia Militar Comemorativa do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, na Praça da Autonomia e na Avenida do Mar, no Funchal, de acordo com o programa das comemorações revelado à comunicação social.

Nesta cerimónia irão discursar o Presidente da República e a médica Carmo Caldeira, diretora do serviço de cirurgia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, que Marcelo Rebelo de Sousa escolheu para presidir à comissão organizadora das comemorações do Dia de Portugal.

Esta escolha foi divulgada em março pela Presidência da República, através de uma nota em que se referia que o chefe de Estado quis assim, nesta conjuntura de pandemia, "também homenagear os profissionais de saúde".

Celebrações online no Luxemburgo

No Luxemburgo o Dia de Portugal será assinalado em formato online, tal como ano passado, devido à pandemia e manutenção de restrições sanitárias no país, em relação a ajuntamentos.

As celebrações começam a partir das 17 horas do próximo dia 10 de junho, na Residência da Embaixada e serão transmitidas no canal YouTube da Embaixada de Portugal. Durante a transmissão, poderão ser colocadas perguntas ao Embaixador António Gamito, assim como aos diversos participantes, de um programa extenso e diversificado, que começa e termina com a interpretação musical dos hinos luxemburguês e português.

Programa:

- Hinos (luxemburguês e português), tocados por Susana Magalhães e Pedro Bray;

- Breve intervenção do Embaixador António Gamito;

- Covid-19, com a enfermeira lusodescendente Filomena Costa;

- Ensino do português, com a Profª Mónica Bastos, Coordenadora Adjunta da rede EPE, um casal de Pais e dois filhos

- Empreendedorismo, com José Campinho

- À conversa com uma associação portuguesa, com Ricardo Silva, Presidente do Bomdia.lu asbl, que celebra o seu 20º aniversário

- Declamação de poesia por Isabel Pascoal, da Livraria Pessoa

- À conversa com Catarina Salgueiro Maia e família

- Palavras finais do Embaixador António Gamito

- Hinos (luxemburguês e português), tocados por Susana Magalhães e Pedro Bray





















