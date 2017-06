O Presidente da República e o primeiro-ministro viajam hoje entre São Paulo e o Rio de Janeiro, no âmbito das comemorações do 10 de Junho, num avião militar da Embraer, o KC-390, que substituirá os C-130.



A resolução para a aprovação do processo de aquisição de cinco aeronaves KC-390, no qual a indústria aeronáutica tem participação no projeto de produção, foi aprovada em Conselho de Ministros na passada quinta-feira.

O novo avião será apresentado internacionalmente na próxima terça-feira em Paris.

Segundo um comunicado do Governo, Portugal, a par do Brasil, "é um dos principais parceiros do programa cooperativo de desenvolvimento e produção do KC-390, do qual fazem parte igualmente a República Checa e a Argentina".

"A importância estratégica que a indústria aeronáutica pode desempenhar para o desenvolvimento económico nacional, enquanto indústria de elevado valor acrescentado com capacidade para estimular e valorizar o investimento em inovação, dinamizar a criação de redes de empresas de base tecnológica e a disseminação horizontal de tecnologias entre setores, promover o emprego qualificado e as exportações, justificou o envolvimento de Portugal, desde 2010, no projeto de desenvolvimento e produção do KC-390", refere o executivo nacional.

As negociações com a Embraer para a aquisição dos aviões serão dirigidas pelo Ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes, integrando representantes dos ministérios das Finanças, Economia, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

No prazo de três meses, esta equipa "desenvolverá com a Embraer os termos e as condições técnicas e financeiras da aquisição das aeronaves, estabelecendo os montantes máximos de financiamento público, as respetivas fontes de financiamento e programação financeira, os cenários de execução e o cronograma para a concretização da aquisição".

Após chegarem neste avião militar ao Rio de Janeiro, segunda etapa das comemorações do 10 de junho no Brasil, que se iniciaram no sábado em São Paulo, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa almoçam a bordo do Navio Escola Sagres.

