À distância de pelo menos um metro, centenas saíram à rua em Lisboa, Porto, Setúbal, Évora e Faro. Por todo o país, a CGTP fez questão de voltar à rua contra os abusos laborais que acompanham a pandemia, num "1º de maio diferente, mas igualmente combativo".

1º de maio em imagens. Milhares contra as "agressões laborais" em Portugal

Pela primeira vez, desde 1973, não houve beijos nem abraços no Dia do Trabalhador. Os tradicionais desfiles do 1º de maio não desceram sequer as avenidas. Estáticos e de bandeira em riste, centenas de dirigentes sindicais da CGTP protagonizaram um dia "diferente, mas igualmente combativo".

Comemorações do 1º de Maio, Dia Mundial do Trabalhador, na Alameda D. Afonso Henriques, Lisboa, 01 de maio de 2020 LUSA

Por todo o país, denunciaram-se as "agressões laborais", numa altura em que milhares de trabalhadores estão em regime de layoff, a sobreviver com pouco mais de metade do salário mensal. Lisboa, Porto, Setúbal, Évora e Faro concentraram centenas. Só na Alameda, na Fonte Luminosa, a CGTP fala em mais de mil participantes.

Com lugares marcados, as 72 fileiras estavam separadas por três metros. "Este 1.º de maio é diferente dos outros. A regra de ouro da organização é o respeito pelo distanciamento social", sublinhava o carro de som para a multidão que saiu à rua de máscara ou colocou as que foram distribuídas pelo sindicato.

4 Os cerca de mil participantes tinham lugar marcado nas 72 fileiras LUSA

Os cerca de mil participantes tinham lugar marcado nas 72 fileiras LUSA Neste "1º de maio diferente" os abusos laborais que atiraram centenas para o desemprego em plena pandemia marcaram palavras de ordem e pancartas LUSA A CGPT distribuiu máscaras faciais por motivos de segurança. LUSA Elementos da CGTP-IN medem a distância de segurança durante as comemorações do 1º de Maio, Dia Mundial do Trabalhador, na Alameda D. Afonso Henriques, Lisboa, 01 de maio de 2020 LUSA

Naquela que foi a sua primeira intervenção enquanto secretária-geral da CGTP no 1º de maio, Isabel Camarinha começou por falar aos trabalhadores "que estão na primeira linha da resposta ao surto, dos que no SNS, nos organismos da proteção civil, na recolha e tratamento de resíduos, nas forças de segurança, no setor social, na agricultura e no comércio, na indústria e nos serviços, dão o seu melhor para garantir bens essenciais à nossa vida".

A secretária-geral da CGTP-IN, Isabel Camarinha, discursa durante as comemorações do 1º de Maio, Dia Mundial do Trabalhador, Lisboa, 01 de maio de 2020 LUSA

Em reação às críticas da ação que não teve o apoio nem da UGT nem do Bloco de Esquerda, que optaram por comemorações virtuais, a líder sindical reiterou que a CGTP esteve na rua "por direito e por dever, para com aqueles que representamos e que enfrentam uma brutal ofensiva, que estão sujeitos ao aproveitamento que alguns fazem do vírus, para acentuar a exploração, que têm na precariedade do vínculo laboral um elemento de instabilidade permanente das suas vidas", fez questão de reiterar.

6 LUSA

LUSA LUSA LUSA LUSA LUSA LUSA

"Alguns queriam calar-nos, mas não nos calamos. [Estar na rua] É um direito de que não adbicamos", reiterou.



No mesmo sentido, "solidário com a luta dos trabalhadores", Jerónimo de Sousa não faltou às comemorações na Alameda. "Ouvimos falar neste vírus que mata, e esquecemo-nos muitas vezes que há trabalhadores que têm a sua vida destruída porque perderam emprego, salário, direitos individuais e coletivos, então o momento é de afirmação. Afirmação na certeza de que um dia irá surgir novamente esta força de Maio. A esperança de uma vida melhor no nosso país para quem trabalha, para quem trabalhou, para os pequenos empresários, para os trabalhadores com recibos verdes, há-de melhorar", vincou o secretário-geral do Partido Comunista Português.

"Era preciso afirmar maio, eu sou do tempo em que fazer maio era difícil, não havia vírus, mas havia prisão, repressão", lembrou.



Por todo o país, as reivindicações dos trabalhadores não deixou de se ouvir. No Porto, com as mesma medidas de segurança que regeram os protestos da CGTP, centenas deram voz às aspirações de muitos milhares.

7 Comemorações do 1º de Maio, Dia Mundial do Trabalhador, na Avenida dos Aliados no Porto, 01 de maio de 2020 LUSA

Comemorações do 1º de Maio, Dia Mundial do Trabalhador, na Avenida dos Aliados no Porto, 01 de maio de 2020 LUSA LUSA LUSA LUSA LUSA LUSA LUSA





