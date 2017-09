OPINIÃO: Os sobressaltos de Angela

Por Hugo Guedes - Os sobressaltos de Angela Lembro-me bem da primeira vez que ouvi falar em Angela Merkel. Na altura a antiga química tinha acabado de chegar a líder do seu partido democrata-cristão, aproveitando um escândalo de corrupção com o financiamento do mesmo para escrever um artigo de jornal defendendo o afastamento dos dois pesos-pesados Kohl e Schäuble. Entretanto eu aprendia alemão numa pequena escola de línguas no Luxemburgo onde o professor, para ter menos trabalho, punha os alunos a ver o telejornal da ARD do dia anterior. Numa dessas ocasiões Merkel apareceu no ecrã e o mesmo professor, completamente alterado, vermelho de fúria, gritou várias vezes para a TV: “Tu nunca serás chanceler! Nunca!”.

Aquele professor de alemão era tão fraco em pedagogia como em previsões políticas: no final do mandato que acaba de obter, ou seja, em 2021, Angela Merkel terá passado 16 anos como chanceler alemã, ultrapassando em longevidade no poder nomes preponderantes como Roosevelt, Thatcher, González, Miterrand e Adenauer, além de igualar o seu mentor Helmut Kohl. Nessa altura, o único primeiro-ministro democrático a ter exercido durante ainda mais tempo (18 anos e 10 meses) será Juncker.

Estas contas têm uma premissa: que o novo governo chega ao fim do mandato. Mas esta vitória de Merkel tem muitas zonas de sombra – o que é estranho quando sabemos que a economia alemã vai bem, danke: crescimento robusto, desemprego baixo, superavit orçamental... E no entanto a CDU recebeu a percentagem de votos mais baixa desde 1949, o que tem vários significados importantes. Desde logo, que estas eleições eram bastante mais sobre imigração e menos sobre economia – ou visto de outra forma: se a economia alemã estivesse a atravessar um ciclo menos bom, teria Merkel ainda assim ganho? A candidata parece suscitar hoje mais resignação que entusiasmo…

Há mais ilações pouco agradáveis. O país está agora menos governável – a coligação mais provável inclui os liberais e os Verdes, dois partidos que estão em desacordo sobre quase tudo – o que significa que a chanceler está enfraquecida para tomar decisões corajosas como foi a de abrir o país a uma grande vaga de refugiados (agora finalmente controlada). E, numa altura em que há um enorme vazio democrático na liderança do mundo, Merkel estará agora ainda menos disposta a exercer esse papel. Simultaneamente, entra no Bundestag um partido de extrema-direita pela primeira vez desde a II Guerra (e logo com uns impensáveis 94 deputados). A “mãe da Europa” não navegará, nos próximos quatro anos, no mar calmo que muitos esperariam.

