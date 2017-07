OPINIÃO: Os erros do passado

António Costa já tem idade suficiente para aprender com os erros do passado. Nas duas últimas semanas, os acontecimentos trazem à memória o que se passou com o governo de António Guterres e que conduziram à sua queda.

No ano de 2001, as asneiras sucediam-se a um ritmo incontrolável. Em março, tinha acontecido a queda da ponte de Entre-os-Rios que levou à demissão do ministro Jorge Coelho, o principal apoio político de Guterres dentro do Governo. Depois disto, os acontecimentos precipitaram-se a um ritmo impensável. Todos os dias, um qualquer ministro fazia, ou dizia, uma asneira, e a imprensa ia relatando pequenos escândalos, alguns de corrupção. Cada vez mais, Guterres parecia um homem nervoso e destroçado pela incapacidade dos seus ministros. Em Dezembro, imensamente desgastado e com o peso de uma derrota autárquica, demitiu-se.

Nas duas últimas semanas, António Costa enfrentou tragédias, escândalos e a incompetência de muita gente. Tem de agir de forme precisa e célere, para que não lhe aconteça o mesmo que aconteceu a António Guterres.

A tragédia de Pedrógão Grande lembra outra tragédia, a de Entre-os-Rios. Costa pediu relatórios a todos os serviços do Estado com responsabilidades. E o país assistiu a um triste espetáculo, com toda a gente a tentar sacudir as suas próprias responsabilidades. A Polícia Judiciária abriu as hostilidades, dizendo que o fogo foi iniciado por um raio de uma trovoada seca. O Instituto do Mar e da Atmosfera desmente e diz que isso é pouco provável. O Siresp justifica as suas insuficiências com a avaria de uma carrinha que transportava as antenas. Estava em reparação há duas semanas. Há mais casos, mas não vale a pena ser exaustivo.

Mal refeito de tudo isto, o país é confrontado com a notícia de um roubo de material de guerra, num quartel de Tancos. O sistema de vídeo-vigilância estava avariado há dois anos, a rede de proteção estava esburacada e, apesar destas circunstâncias, não havia sentinelas permanentes, apenas rondas periódicas. Mas havia muita incompetência da cadeia de comando.

Perante este quadro de falência, torna-se evidente que os autores do roubo conheciam bem os caminhos que estavam a pisar e as suas debilidades. Trata-se de um “furto doméstico”, ou então, de um roubo com muitas cumplicidades internas.

Muita gente já pede a demissão dos ministros da Administração Interna e da Defesa. Acho que ainda é cedo. Mas depois das autárquicas de 1 de Outubro, Costa deve proceder a uma remodelação governamental. E, se até lá, nada acontecer de bom, Constança Urbano de Sousa e Azeredo Lopes estão entre os remodeláveis.

