Uma das principais dirigentes do Bloco de Esquerda e a sua cara para a economia faz um balanço positivo da chamada “geringonça”, mas sublinha que ainda não foi suficiente para fazer as reformas necessárias para acabar com a precariedade laboral, baixos salários e entrega dos setores estratégicos da economia a empresas privadas estrangeiras.

O governo acabou com a austeridade?

Este governo conseguiu reverter as medidas de austeridade mais violentas: os cortes nos salários, o aumento do IRS, os cortes nos apoios sociais, etc... Não conseguiu resolver o problema da acumulação de subfinanciamento dos serviços públicos e também não conseguiu aumentar o investimento público, de forma a compensar todos os cortes do passado. Se do ponto de vista dos rendimentos é possível dizer que se travaram as políticas de austeridade e se reverteram muitas dessas medidas, ao nível do financiamento dos serviços públicos houve um reforço inegável de financiamento, mas que está longe de compensar o que foi cortado e longíssimo daquilo que são as reais necessidades de financiamento desses serviços.

Os partidos de direita, que compunham o anterior governo, afirmam que a austeridade não foi travada, que foi apenas mudada a forma como é feita, sobretudo através de impostos indiretos, e que não há um real aumento nos serviços públicos, mas apenas uma engenharia financeira, usando métodos como as capitações orçamentais, para iludir as pessoas.

Há uma razão para a atual situação em que sobretudo o PSD se encontra que é a falta de razoabilidade do seu discurso. Ninguém acredita nele, ninguém que vive em Portugal e que de um ano para o outro viu o salário mínimo a ser aumentado, viu as reformas a serem aumentadas, viu os rendimentos a serem devolvidos, viu uma tarifa social de energia, viu o subsídio de desemprego subir, viu o complemento salarial para idosos subir, viu o rendimento social de inserção subir, o IRS descer, a sobretaxa acabar. Ninguém que viva em Portugal compreende o que é que o PSD quer dizer com essa conversa de redirecionamento da austeridade. O que houve foi reversão de medidas e a criação de outras, como a implementação de um imposto sobre o património de luxo, que dificilmente se pode considerar austeridade, e sim, houve o aumento de uma taxa sobre o petróleo, que não é ideal, mas não é nada diferente do que fez a direita quando estava no poder, e que foi compensada por muitas outras descidas de impostos.

Agora uma crítica de esquerda: não é possível dizer que com este caminho não vamos a lado nenhum? Que apesar da baixa do desemprego, do défice mais baixo de muitas décadas, com o aumento mais importante do PIB de há muitos anos, a dívida continua a subir e não conseguimos sair da camisa de forças em que estamos?

Continua com problemas estruturais muito graves: o défice nos serviços públicos, a precariedade laboral, os baixos salários. Tudo isso são problemas estruturais que vão sempre criar dificuldades, que se manifestam, mesmo que tenha sido possível começar uma recuperação económica. Por isso é que o Bloco afirma que com esta maioria parlamentar e esta alteração de política não só se travou este rolo compressor da direita, que vinha a destruir tudo o que era direitos sociais, como foi possível recuperar rendimentos, devolver dignidade e com isso melhorar a situação económica do país. Mas é preciso dizer que os problemas de fundo da economia portuguesa não estão a ser resolvidos. A médio prazo, a dívida como está hoje será sempre uma guilhotina, não só para o crescimento económico como para as questões sociais. Portugal precisa de investimentos em serviços públicos e em capacidade produtiva, que dificilmente conseguirá enquanto estiver obrigado a ter um saldo primário brutal. Todos os anos o país tem de dar um enorme “lucro”, só para pagar a dívida pública.



(Leia a entrevista na íntegra no jornal Contacto desta quarta-feira)



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.