O chefe de Estado nomeou hoje, por proposta do primeiro-ministro, oito novos secretários de Estado que vão tomar posse na sexta-feira às 19:30 (mais uma hora no Luxemburgo), no Palácio de Belém, segundo uma nota divulgada no portal da Presidência da República.

Na maior mudança na composição do XXI Governo Constitucional desde a posse, que ocorreu em 26 de novembro de 2015, são alterados os titulares de sete secretarias de Estado de cinco ministérios e é ainda criada uma nova secretaria de Estado da Habitação, que será assumida pela arquiteta Ana Pinho.

São os seguintes os novos secretários de Estado: Ana Paula Zacarias (Assuntos Europeus), Eurico Brilhante Dias (Internacionalização), Tiago Antunes (Presidência do Conselho de Ministros), Maria de Fátima Fonseca (Administração e Emprego Público), António Mendonça Mendes (Assuntos Fiscais), Ana Teresa Lehmann (Indústria) e Miguel João de Freitas (Florestas e Desenvolvimento Rural), Ana Pinho (Habitação).

Nova secretária de Estado da Habitação na dependência do ministro do Ambiente

O primeiro-ministro escolheu a arquiteta Ana Pinho para assumir as funções de secretária de Estado da Habitação, que será nova na orgânica do Governo e que dependerá do ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.

Licenciada em arquitetura, doutorada em planeamento urbanístico, Ana Pinho, de 43 anos, foi consultora da Câmara Municipal de Lisboa, passou pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil entre 2001 e 2012, e até agora trabalhava no escritório de Augusto Mateus e Associados.

A criação de uma Secretaria de Estado da Habitação na orgânica do Governo foi anunciada na quarta-feira por António Costa, durante a abertura do debate sobre o estado da Nação na Assembleia da República.

"No ajustamento governativo que apresentarei ao Presidente da República [Marcelo Rebelo de Sousa], está previsto precisamente a autonomização da habitação como Secretaria de Estado", declarou António Costa.

De acordo com António Costa, a habitação tem de ser uma nova área prioritária nas políticas públicas, dirigida agora às classes médias e em especial às novas gerações".

As novas gerações "não podem ficar condenadas ao endividamento ou ao abandono do centro das cidades, sendo necessário promover a oferta de habitação para arrendamento acessível", declarou.

António Mendes assume Assuntos Fiscais a três meses da entrega do OE2018

O novo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, chega ao Governo a três meses da entrega da proposta do Orçamento do Estado de 2018 (OE2018), não sendo conhecida experiência na área dos impostos.

Ao contrário de Fernando Rocha Andrade, que era doutorado em Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes não tem passado conhecido na área da fiscalidade: é advogado, sócio da André, Miranda e Associados (AM Associados), com experiência no setor público, nas áreas da Administração Pública, Justiça, Transportes e Saúde, onde tem trabalhado em "Direito Público, ao nível de contencioso administrativo, concessões, contratação pública, regulação e apoio à atividade legislativa".

Tanto segundo a biografia publicada na página da sociedade de advogados, como na breve nota biográfica divulgada pelo Governo, não é apontada experiência na área dos impostos.

António Mendonça Mendes chega ao Governo a cerca de três meses da entrega da proposta do OE2018 à Assembleia da República, numa altura em que o executivo já admitiu um alívio no IRS para o próximo ano, através da alteração dos escalões - medida que está a debater ainda com os parceiros parlamentares.

O advogado, licenciado em Direito, na variante de Ciências Jurídico Económicas, pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, esteve em gabinetes de apoio a membros do Governo (foi, entre outros, chefe de gabinete da então secretária de Estado dos Transportes, Ana Paula Vitorino, no executivo socialista liderado por José Sócrates).

Ainda no setor público, foi diretor da REFER – Rede Ferroviária Nacional -, com responsabilidades nas áreas de organização, assuntos jurídicos e capital humano.

Em 2011, contava na altura o jornal i, o então ministro da Economia do Governo PSD/CDS-PP, Álvaro Santos Pereira, recusou a entrada do então vereador do PS em Almada para a direção de recursos humanos da REFER. Então, a tutela terá sido apanhada de surpresa por esta nomeação, decidida pelo conselho de administração escolhido pelo anterior Governo socialista, acabando por não a aceitar.

Tem no currículo dois anos de trabalho em Macau e uma passagem pelo grupo Geocapital (ligado ao Stanley Ho e do qual Diogo Lacerda Machado foi administrador), onde foi advogado interno.

No PS, António Mendonça Mendes é presidente da Federação Distrital de Setúbal (uma das federações mais emblemáticas do partido) desde março de 2016 e foi cabeça de lista dos socialistas em Setúbal nas últimas legislativas. É irmão da secretária-geral-adjunta do partido, Ana Catarina Mendes. Foi vereador do PS na Câmara de Almada.

O novo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais nasceu em Coimbra, em 1965.

Precários e carreiras são temas que Maria de Fátima Fonseca herda de antecessora

A integração dos precários no Estado e o descongelamento das carreiras serão temas que Maria de Fátima Fonseca, sucessora da secretária de Estado da Administração e Emprego Público, irá “herdar” a três meses da apresentação do Orçamento para 2018.

Carolina Ferra, até aqui com a pasta da Administração e Emprego Público, abandona o Governo e para o seu lugar entra Maria de Fátima Fonseca, que é, desde 2011, diretora municipal de recursos humanos na Câmara Municipal de Lisboa.

"Mestre em Administração e Políticas Públicas pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa e licenciada em Direito pela Universidade de Lisboa, encontra-se a elaborar a tese de doutoramento em políticas públicas", refere nota curricular apresentada pelo Governo sobre a nova secretária de Estado.

O processo de integração de precários no Estado, iniciado por Carolina Ferra, encontra-se a decorrer, tendo na semana passada o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social anunciado no parlamento que houve "mais de 26 mil" trabalhadores a requererem a regularização do seu vínculo laboral ao Estado.

Em fevereiro, o Ministério das Finanças calculou que fossem mais de 100 mil os trabalhadores sem vínculo permanente na Administração Central e empresas públicas.

O Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários da Administração Pública (PREVPAP), visa permitir a regularização dos trabalhadores precários da administração direta e indireta do Estado que estejam a trabalhar entre 01 de janeiro de 04 de maio deste ano, exercendo, há pelo menos um ano, funções que respondam a necessidades permanentes dos serviços.

Esgotado o prazo no final de junho para apresentação dos requerimentos, seguir-se-á a avaliação dos mesmos, que conta com “a colaboração dos serviços no sentido de poderem verificar outras situações que não foram alvo de requerimento individual”, explicou Vieira da Silva.

O objetivo é que “todos os casos que sejam considerados incluídos neste conceito de trabalho precário ilegítimo ou trabalho a prazo que não tem justificação legal possam ser convertidos em vínculos duradouros para todos aqueles que o queiram”, salientou.

A proposta de lei que vai regular o Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários da Administração Pública (PREVPAP) foi também já aprovada em Conselho de Ministros e já seguiu para a Assembleia da República.

Em julho, é a vez de os dirigentes de serviços proporem os precários a integrar, cabendo às comissões bipartidas (uma em cada ministério) emitir um parecer.

Este mês estão a decorrer as negociações entre os sindicatos e o Governo sobre o descongelamento e progressões de carreiras, sem alterações desde 2009.

A FESAP (afeta à UGT) assinou um acordo com o Governo onde, entre outros temas, se previa que a negociação do descongelamento e progressões nas carreiras para 2018 ficaria concluída até ao final do mês de julho.

Ana Paula Zacarias nos Assuntos Europeus



Na Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus, a diplomata Ana Paula Zacarias, com 58 anos, substitui Margarida Marques, antiga líder da Juventude Socialista (JS) no início da década de 1980 e que foi cabeça de lista do PS pelo círculo de Leiria nas últimas eleições legislativas.

Ana Paula Zacarias ingressou no Serviço Europeu para a Ação Externa em 2011, tendo desempenhado o cargo de embaixadora da UE no Brasil e, desde setembro de 2015, na Colômbia e Equador – cargo que detinha até agora.



A diplomata frequentou o curso de Direito e licenciou-se em 1983 em Antropologia Cultural. No ano seguinte, integrou o departamento de protocolo do MNE, e, entre 1986 e 1988, foi assessora para as relações internacionais do então Presidente da República, Mário Soares.



Foi também vice-presidente do Instituto Camões de 1998 e 2000 e, durante a Expo’98, representou o MNE no Pavilhão de Portugal e das Comunidades Portuguesas. Na carreira diplomática no exterior, passou pela embaixada portuguesa em Washington (Estados Unidos), consulados em Curitiba (Brasil), Paris (representante de Portugal junto da Unión Latina e UNESCO). Foi também a embaixadora portuguesa em Talin (Estónia) e, entre 2009 e 2011, representante permanente adjunta de Portugal junto da EU, em Bruxelas.

