O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, vai apresentar, de janeiro a julho, 27 candidatos às eleições autárquicas de 01 de outubro, disse à Lusa fonte partidária.



De acordo com as contas da direção do PSD, Passos Coelho já esteve, desde o início do ano, em 17 iniciativas com candidatos autárquicos por todo o país, na sua maioria no Centro e Norte do país.

Até julho, o líder social-democrata tem prevista a presença em mais 20 iniciativas, que lhe ocuparão todos os fins de semana, segundo a mesma fonte.

Pedro Passos Coelho já definiu que o objetivo do PSD nas autárquicas de outubro é “ter o maior número de mandatos, quer em câmaras municipais, quer em termos de juntas de freguesia".

Na quinta-feira, a Comissão Política Nacional social-democrata aprovou 58 acordos de coligação com vários partidos para as eleições de outubro, 42 dos quais em exclusivo com o CDS-PP e apenas cinco com outros partidos.

Nas eleições de 2013, o PS conseguiu 149 câmaras e uma no Funchal, em coligação. O PSD, sozinho ou em aliança, conseguiu 106 câmaras: 86 em listas próprias e outras 20 em coligações (16 com o CDS-PP, duas com CDS-PP e o PPM, uma com o PPM e uma com CDS-PP, PPM e MPT).

