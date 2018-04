Responsável do Facebook foi ouvido no Congresso dos Estados Unidos durante cerca de cinco horas.

Zuckerberg repete desculpas e admite regulação

Mark Zuckerberg, um dos fundadores e principal responsável do Facebook, foi prestar esclarecimentos ao Congresso dos Estados Unidos, conforme fora convidado a fazer depois do escândalo da manipulação dos dados de mais de 50 milhões de utilizadores com fins políticos por parte da Cambridge Analytica, repetindo pedidos de desculpa pelo sucedido e voltando a dizer que a rede social não fizera o suficiente para evitar aquele episódio.

"A garantia mais importante que procuro agora é que ninguém irá interferir nas diversas eleições deste ano à escala mundial", referiu, citado pela imprensa internacional. Além disso, assegurou que uma das suas principais frustrações era que a empresa não tivesse sido capaz de impedir campanhas de desinformação russa durante o processo eleitoral das presidenciais norte-americanas em 2016.

Colocado perante a questão da necessidade de regulação para que fosse garantida a privacidade dos utilizadores, o CEO da rede social admitiu trabalhar com o Congresso nesse sentido "se for a regulação certa".



