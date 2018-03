CEO do Facebook propôs que seja Chris Cox, CPO da rede social, a fazê-lo. Para já, é Christopher Wylie, o lançador de alerta, quem presta declarações à comissão de cultura do Parlamento inglês.

Zuckerberg recusa depor perante deputados britânicos

CEO do Facebook propôs que seja Chris Cox, CPO da rede social, a fazê-lo. Para já, é Christopher Wylie, o lançador de alerta, quem presta declarações à comissão de cultura do Parlamento inglês.

Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, recusou prestar esclarecimentos perante deputados britânicos da comissão de cultura no âmbito do escândalo da partilha de dados de mais de 50 milhões de utilizadores sem autorização por parte da empresa Cambridge Analytica com fins políticos, destinados a influenciar o referendo sobre o Brexit e as eleições presidenciais nos Estados Unidos junto da campanha de Donald Trump.

Será Chris Cox, CPO da rede social, quem irá depor depois da Páscoa, segundo revelou Damian Collins, responsável pela referida comissão, citado pelo diário The Guardian.

Para já, de acordo com o diário The Guardian, Christopher Wylie, o lançador de alerta que fez as revelações sobre a manipulação de dados por parte da empresa Cambridge Analytica, quem presta declarações aos deputados britânicos.



Wylie, que há mais de um ano tem apresentado dados sobre o assunto ao Guardian e trabalha também com as entidades oficiais ligadas ao setor das comunicações, voltou a acusar Steve Bannon de ter sugerido a Cambridge Analytica para estes fins e considera seu dever "como cidadão" revelar aquilo que considera uma espécie de "nova forma de colonialismo, porque é isso que a Cambridge Analytica tenta fazer um pouco por todo o mundo".



