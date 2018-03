O CEO do Facebook deu uma entrevista à CNN, admitiu que a fuga e manipulação de informações de mais de 50 milhões de utilizadores da rede social "foi uma quebra de confiança e isso é grave" e mostrou disponibilidade para responder a questões no Congresso norte-americano.

Zuckerberg pediu desculpa

O fundador e CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, pediu desculpa pela fuga de dados de mais de 50 milhões de utilizadores da rede social, manifestando-se disponível para responder a questões perante o Congresso dos Estados Unidos. Foi o fim do silêncio que se manteve durante seis dias, depois da divulgação do caso Cambridge Analytica pela imprensa britânica e norte-americana.



Em entrevista à cadeia de televisão CNN, Zuckerberg reconheceu que a manipulação dos dados por parte da Cambridge Analytica, alegadamente com ligações à campanha de Donald Trump para as presidenciais de 2016, "foi uma quebra de confiança e é grave" e que "foi um erro claro" trabalhar com aquela empresa. "É preciso ter a certeza de que não cometemos mais um erros destes", referiu.



"Temos a responsabilidade de proteger os vossos dados pessoais e, se não conseguimos fazê-lo, não merecemos servir-vos", considerou, na entrevista concedida à jornalista Laurie Segall. "A boa notícia é que as ações mais importantes para evitar que esta situação se repita já foram adotadas há anos, mas também cometemos erros e há mais trabalho a fazer", disse.

Após o caso da Cambridge Analytica, divulgado de início pelo Observer, foram anunciados processos de investigação quer nos Estados Unidos, quer no Reino Unido e o presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, também anunciou que a rede social seria investigada. Além disso, vários responsáveis políticos dos Estados Unidos solicitaram que Zuckerberg se desloque ao Congresso para prestar esclarecimentos.



