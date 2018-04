CEO escreveu post no Facebook sobre o assunto. Entretanto, a rede social vai informar cada um dos utilizadores que tiveram os seus dados sob exposição no caso Cambridge Analytica.

Zuckerberg pede investigação académica ao impacto da rede social em eleições

CEO escreveu post no Facebook sobre o assunto. Entretanto, a rede social vai informar cada um dos utilizadores que tiveram os seus dados sob exposição no caso Cambridge Analytica.

O CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, recorreu a um post na sua rede social para divulgar um projeto de investigação académica ao impacto que será exercido em eleições pelo próprio Facebook e por outras redes sociais.

Sem qualquer influência na aprovação dos resultados, o Facebook irá apoiar projetos académicos independentes de investigação e análise ao assunto, na sequência do escândalo de manipulação de dados de mais de 50 milhões de utilizadores pela Cambridge Analytica, algo que exerceu influência no caso do referendo sobre o Brexit e nas eleições presidenciais norte-americanas a favor de Donald Trump.

"É óbvio que fomos lentos a a identificar fenómenos de interferência eleitoral que ocorreram em 2016 e temos de melhorar o nosso trabalho no futuro", voltou a reconhecer Zuckerberg no post.



Por outro lado, o Facebook revelou ainda que cada um dos utilizadores afetados no caso do escândalo Cambridge Analytica, entre os quais uma estimativa de 63 mil portugueses, vai ser avisado pela rede social sobre o facto de os seus dados terem estado envolvidos neste assunto.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.