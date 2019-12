Zoo Amnéville. Chefe veterinário desmente acusações sobre urso Olaf

Funcionário do zoo contou que quiseram deixar corpo de Olaf em aterro de lixo. Alexis Maillot nega e diz que cadáver foi levado "por engano". As explicações.

Mais de uma semana após as acusações de maus tratos a animais, de mortes de bichos evitáveis, e tentativas ilegais de se desfazerem dos corpos dos que morreram terem chocado muitos dos visitantes do Zoo de Amnéville, em Moselle, o chefe dos veterinários é o primeiro responsável do parque a reagir às denúncias.



Alexis Maillot desmente, em comunicado, os testemunhos dados por trabalhadores à investigação da rádio France Bleu Lorraine, sobre os alegados erros médicos que provocaram a morte de bichos e sobre a tentativa de deixar o corpo do popular urso polar Olaf no aterro de lixo doméstico, em Aboncourt, como noticiou ontem o Contacto, citando esta rádio de França.

Photo: shutterstock

O popular urso polar faleceu a 25 de julho de 2018, vítima de insuficiência cardíaca e renal, conta o responsável pela equipa veterinária no comunicado divulgado ontem ao final do dia.

“Com a canícula que se sentiu na região (38 graus no fim de julho) o cadáver do animal foi colocado numa câmara fria onde se guarda os restos de ossos e carnes” à espera de serem de destruídos, começa por contar Alexis Maillot.

O "erro" foi da transportadora

“A 26 de julho, por engano, o corpo foi levado pela empresa de transportes encarregue de transportar os dejetos ao aterro sanitário. Ao chegar e quando verificaram o erro, o cadáver foi trazido imediatamente de volta ao Parque Zoológico de Amnéville. Foi novamente guardado na câmara fria onde ficou até ser levado para a sociedade de renderização animal [o centro de decomposição especializado para estes cadáveres de animais]”, explica este veterinário.

Alexis Maillot contraria assim que a versão relatada por um funcionário do zoo à rádio francesa de que o corpo do animal tivesse sido levado propositadamente para o aterro de lixo doméstico. Os responsáveis do aterro declararam à France Bleu Lorraine que, de facto, lhes foi levado o corpo do animal: “Recusámos um cadáver a 27 de julho de 2018 e denunciámos o caso às autoridades”.

A explicação sobre as mortes

Este chefe responsável do parque desmente também que ele e a sua equipa tenham através de falhas médicas provocando a morte a animais, como alguns funcionários do zoo relataram também na investigação da rádio francesa. “Quanto à morte dos outros animais sobre as quais os serviços veterinários foram acusados, as causas de morte foram estabelecidas com precisão pelas autópsias e nada tiveram a ver com os 'erros' evocados”.

Duas das mortes polémicas contadas pelos funcionários na reportagem foram as dos também populares gorila Yakwanza e leão marinho Watson. A causa oficial da morte de Yakwansa foi uma ruptura de aneurisma, mas os funcionários alegam que o animal faleceu devido a um erro no tratamento médico, um cálculo errado numa dose de anestesia.



Photo : Luxemburger Wort

O mesmo erro terá sido cometido com Watson segundo uma trabalhadora contando que o bicho deveria estar com tuberculose e doente dos olhos devido ao cloro excessivo colocado na água do lago, uma exigência do diretor, relatou uma funcionária à France Bleu Lorrraine.

Equipa "ferida" com acusações

“O Parque Zoológico de Amnéville como todos os estabelecimentos do mesmo tipo são submetidos a controlos sanitários regulares por serviços competentes do estado. A última inspeção e renovação da autorização sanitária foi feita no final de 2018”, escreve Alexis Maillot, no comunicado divulgado pelo Zoo.

Este veterinário e a sua equipa dizem-se “feridos” pelas acusações feitas e que “o bem-estar dos trabalhadores é essencial” assim como “o respeito pela sua profissão”.

As acusações de maus tratos para com os animais e os alegados enterros de corpos no zoo e na floresta à margem da lei, assim como denúncias de escoamento de águas tóxicas para a floresta levou o tribunal de Metz a convocar a direção do Zoo para uma audiência, no próximo dia 18. E a Liga dos Animais francesa já lançou a petição 'Condene a crueldade para com os animais', que pode assinar aqui.



