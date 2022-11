O álcool continua a ser a segunda principal causa de acidentes nas estradas do Luxemburgo.

Campanha

“Zero álcool ao volante” é a nova campanha de segurança rodoviária

Henrique DE BURGO O álcool continua a ser a segunda principal causa de acidentes nas estradas do Luxemburgo.

O ministro da Mobilidade, François Bausch, e o presidente da associação Segurança Rodoviária, Paul Hammelmann, apresentaram esta segunda-feira a nova campanha de segurança rodoviária "Zero álcool ao volante".

Os dois responsáveis referem em comunicado conjunto que o objetivo da campanha é sensibilizar o público em geral sobre os perigos de conduzir embriagado e demonstrar que existem soluções para garantir um regresso seguro a casa, como os transportes públicos.

Campanha

O álcool continua a ser a segunda principal causa de acidentes nas estradas do Luxemburgo. No ano passado houve 24 vítimas mortais a lamentar, um dos números mais altos. A maioria foram acidentes em que houve excesso de velocidade ou condução sob o efeito do álcool.

A nova campanha vai ser difundida na televisão, cinema, rádio, jornais, internet, redes sociais e publicidade no exterior, numa altura em que o consumo de álcool voltou a aumentar, no período pós-covid, e antes da época das festas de fim de ano.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.