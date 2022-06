O Presidente ucraniano esteve com as tropas e agradeceu pelo esforço "heróico" e bravura.

Mundo 4

Guerra na Ucrânia

Zelensky visita linha da frente no sul da Ucrânia

AFP O Presidente ucraniano esteve com as tropas e agradeceu pelo esforço "heróico" e bravura.

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que raramente saiu da capital Kiev desde o início da invasão russa, visitou pela primeira vez as regiões do sul da Ucrânia de Mykolaiv e Odessa este sábado.

Um vídeo divulgado pela presidência ucraniana mostra Zelensky a inspecionar um edifício residencial muito danificado e a realizar uma reunião com funcionários locais em Mykolaiv.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de instagram. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Esta cidade portuária e industrial de quase meio milhão de pessoas antes da guerra ainda está sob controlo ucraniano, mas está perto da região de Kherson, que está quase inteiramente ocupada pelos russos. Continua a ser um alvo para Moscovo porque se encontra na estrada para Odessa, o maior porto da Ucrânia, 130 quilómetros a sudoeste. A visita vem na sequência de um ataque russo que matou duas pessoas e feriu 20 na cidade.

No vídeo, o governador local, Vitaliy Kim, mostra a Zelensky a fachada da sede da administração regional, que foi atingida por bombas russa em março e matou 37 pessoas.

Zelensky visitou também as tropas ucranianas na região e na vizinha Odessa, de acordo com o seu gabinete de imprensa. "Quero agradecer-vos em nome do povo ucraniano, em nome do nosso Estado, pelo vosso grande trabalho, pelo vosso serviço heróico", disse aos soldados da região de Odessa. "É importante que esteja vivo. Enquanto for vivo, há um forte muro ucraniano a proteger o nosso país", continuou.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

4 AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. AFP AFP AFP AFP

O presidente também participou numa reunião com funcionários locais em Mykolaiv, no que parecia ser uma cave subterrânea, onde entregou prémios por bravura.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.