Zelensky terá pedido aos EUA para não aplicarem sanções a Abramovich

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, terá pedido ao homólogo norte-americano, Joe Biden, para não sancionar especificamente o oligarca russo Roman Abramovich, proprietário do clube inglês Chelsea e com nacionalidade portuguesa. O motivo? Abramovich estará a ter um papel de intermediário nas negociações de cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia, avançou o jornal norte-americano Wall Street Journal.

Segundo escreve a publicação, o presidente norte-americano terá consultado Zelensky, numa conversa telefónica, sobre um novo pacote de sanções à Rússia, e este terá pedido especificamente para deixar Abramovich de fora.

A informação avançada não foi, no entanto, confirmada pela Casa Branca. "Não vamos ler conversas privadas entre o Presidente Biden e o Presidente Zelensky", disse Emily Horne, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca.

"Para as negociações, e no interesse do seu sucesso, não é útil comentar o processo nem o envolvimento de Abramovich", disse, por sua vez, um porta-voz do oligarca russo, citado pelo WST. "Como já foi dito, com base em pedidos, incluindo de organizações judaicas na Ucrânia, ele tem feito tudo o que está ao seu alcance para apoiar os esforços destinados a restaurar a paz o mais rapidamente possível", acrescentou.

Um possível envolvimento de Abramovich nas negociações não é um dado novo. No primeiros dias da guerra, foi confirmado pela equipa do russo que este tinha sido chamado "pelo lado ucraniano" para participar da ronda de negociações entre os dois países.

O oligarca, que negou ter qualquer "relação financeira ou política" com Vladimir Putin, foi alvo de sanções por parte do Reino Unido e União Europeia.









