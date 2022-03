Por sua vez, Vladimir Putin garantiu que a invasão está a correr como "o previsto" e que ucranianos e russos "são um só povo".

Zelensky quer encontrar-se com Putin. "É a única forma de acabar a guerra"

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, voltou a pedir mais apoio à Ucrânia, pintando um cenário catastrófico se tal não acontecer. Em caso de um vitória russa, Putin vai atacar o resto da Europa de Leste "até ao Muro de Berlim", garantiu. "Se desaparecermos - Deus nos livre - então será a Letónia, Lituânia, Estónia, etc...", disse Zelensky, garantindo que o objetivo do Kremlin pode ser reconstruir toda a esfera de influência europeia da URSS.

Apelou também ao Ocidente para impor uma zona de interdição de voo sobre o seu país. "E se não tiverem forças para fechar os céus, então dêem-me aviões", pediu em conferência de imprensa em Kiev nesta quinta-feira.

Mas o recado mais importante foi para o homólogo russo. "Não é que eu queira falar com Putin, mas tenho de falar com Putin, o mundo tem de falar com Putin porque esta é a única maneira de parar esta guerra", disse ele, "temos de falar sem condições, sem rancores, como homens", disse.

Apesar de estar aberto ao diálogo, Zelensky continua firme na defesa do território. "O que é que quer de nós? Saia da nossa terra!", disse.

Deixou ainda uma ironia. "Senta-te comigo à mesa de negociações. Mas não a trinta metros de distância, como com (Emmanuel) Macron ou (Olaf) Scholz. Eu sou um tipo normal, não mordo! Senta-te comigo, diz-me do que tens medo", falou diretamente para Putin. Zelensky referia à mesa enorme em que o presidente russo recebe todos os convidados (ficando bastante afastado) devido ao apertado protocolo de saúde imposto por causa da covid-19.

Questionado sobre as conversações na Bielorrússia entre as delegações ucraniana e russa, afirmou que havia "coisas sobre as quais temos de encontrar compromissos para que as pessoas deixem de morrer". "Mas há coisas em que é impossível transigir. Não podemos simplesmente ir embora e dizer "sim, este país é seu, a Ucrânia faz parte da Rússia. É impossível. Não vale a pena oferecer". Zelensky salientou, no entanto, a importância do diálogo diplomático. "Cada palavra é mais importante do que um tiro", concluiu.

Plano mantém-se

Ao mesmo tempo que Zelensky deixa o caminho aberto para um encontro, Putin surgiu na reunião do Conselho de Segurança Nacional, cujo início foi mostrado na televisão estatal, passando a ideia de que tem a situação sob controlo. "Gostaria de dizer que a operação militar especial está a decorrer dentro do prazo e de acordo com o planeado". "Todas as tarefas definidas estão a ser resolvidas com sucesso", reiterou.

O governante ofereceu as condolências aos familiares dos soldados russos mortos na Ucrânia e fez um minuto de silêncio. Segundo os números oficiais de Moscovo, morreram 498 oficiais desde o início da guerra. Cada família das vítimas recebeu cerca de 12,4 milhões de rublos (cerca de 105.000 euros), anunciou.

"A Rússia estava a tentar evitar vítimas civis", defendeu, acusando os "neonazis ucranianos" de fazerem milhares de estrangeiros "reféns", incluindo estudantes.

Mantendo o mesmo discurso desde o início do conflito, Putin voltou a afirmar que "nunca desistirei da minha convicção de que os russos e os ucranianos são um só povo".

