Guerra na Ucrânia

Zelensky prolonga lei marcial na Ucrânia e anuncia plataforma única de notícias

Ana TOMÁS No domingo, o presidente ucraniano revelou também a suspensão das atividades de 11 partidos considerados pró-russos. A lei marcial será prolongada por mais 30 dias a partir do próximo sábado, 26 de março, dois dias depois de se assinalar um mês desde que a Rússia invadiu o país.

A lei marcial na Ucrânia vai estender-se, pelo menos, durante mais um mês, a partir de 26 de março. O presidente Volodymyr Zelensky aprovou, este domingo, uma série de leis no âmbito do prolongamento da lei marcial no país que terá a duração 30 dias, devido à continuação da guerra com a Rússia, como noticiou a agência de notícias Ukrinform.

A lei aprovada no parlamento ucraniano, "prorroga o período de tempo de guerra na Ucrânia a partir das 5h30 de 26 de março de 2022 por um período de 30 dias", refere a comunicação no site do Parlamento do país, onde é também publicada a lei que "estipula que a decisão de declarar os territórios temporariamente ocupados [na Ucrânia] será tomada pelo Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, promulgado por decretos do Presidente" para "responder rapidamente às mudanças na situação militar no país", e ainda a lei que estabelece a proteção legal do comando militar, militares, voluntários civis e forças policiais que participam nos combates, consagrando na parte geral do Código Penal a isenção de responsabilidade criminal para as pessoas classificadas como combatentes, entre outras disposições legais.



A par dessas leis, o presidente Zelensky assinou também, no âmbito da lei marcial, um decreto que combina todos os canais de televisão nacionais numa única plataforma, citando a importância de uma "política de informação unificada" ao abrigo da lei marcial, afirmou o seu gabinete num comunicado de domingo, citado pela agência Reuters.

Os meios de comunicação social ucranianos continuaram a funcionar desde o início da invasão russa do país a 24 de fevereiro. Com esta nova lei, refere a agência de notícias Interfaz-Ucrânia, a "política de informação unificada", ao abrigo da lei marcial, será implementada como parte da maratona de Notícias Únicas #UArazom (UAtogether), que se realizará 24 horas por dia, combinando todos os canais de televisão nacionais.

Combinação de todos os canais de televisão nacionais

De acordo com este órgão, o decreto justifica a medida com o facto de ser "uma questão prioritária de segurança nacional", no contexto de guerra, "que é assegurada pela combinação de todos os canais de televisão nacionais, cujo conteúdo do programa consiste principalmente em programas de informação e/ou informação e análise numa única plataforma de informação para comunicação estratégica", declara a decisão do Conselho Nacional de Segurança e Defesa, citada pela agência.

Ainda não é claro quando será implementada esta medida, mas numa guerra que tem estado a ser igualmente travada ao nível da informação na internet, o Comitê de Informação Digital publicou, esta terça-feira, e na sequência do bombardeamento ao parque de estacionamento de um centro comercial, em Kiev, um guia sobre o que deve e não deve ser publicado nas redes sociais.

À semelhança do que tinha acontecido no início do conflito, as autoridades ucranianas referem que "a divulgação de informações através das redes sociais, em particular através da rede Telegram" pode ter um "impacto negativo" na estratégia das Forças de Defesa da Ucrânia dificultando a sua ação e ajudando a agressão das forças russas.

"Atualmente, é necessário evitar a divulgação de informações que possam levar ao conhecimento do inimigo sobre as ações das Forças de Defesa, bem como onde e em que número se concentram estruturas defensivas, instalações estratégicas, infraestruturas importantes, postos de controle e muito mais", refere o comunicado publicado no site do parlamento onde consta uma extensa lista de recomendações sobre o que não pode e o que pode ser publicado.

Entre o que é possível publicar na internet, segundo o Comité, estão "todos os crimes dos ocupantes: edifícios destruídos, casas e vítimas", algum tempo depois do ataque, "não imediatamente", específica o comunicado, desmascarar falsificações e denunciar às forças armadas pessoas ou objetos suspeitos e respetiva localização.

No âmbito da lei marcial, o presidente Zelensky anunciou no domingo a suspensão da atividade de vários partidos políticos acusados de terem ligações à Rússia.

Num vídeo divulgado esta madrugada no site oficial da Presidência ucraniana na Internet, Zelensky decidiu suspender a atividade de 11 partidos, o maior dos partidos a Plataforma de Oposição pela Vida, que tem 44 das 450 cadeiras no parlamento do país.

O partido é liderado por Viktor Medvedchuk, que tem laços de amizade com o presidente russo, Vladimir Putin, que é o padrinho da filha de Medvedchuk.

Outros dos partidos na lista Nashi ('Nosso') é liderado por Yevheniy Murayev, que segundo as autoridades britânicas seria o líder que Moscovo quereria ver como novo presidente da Ucrânia.

O Bloco da Oposição, Oposição de Esquerda, União das Forças de Esquerda, Derzhava, "Partido Socialista Progressivo da Ucrânia, Partido Socialista da Ucrânia, Socialistas e Bloco de Volodymyr Saldo foram outras das forças políticas elencadas pelo presidente ucraniano que viram a sua atividade suspensa, por decisão do Conselho Nacional de Segurança e Defesa.



Definidas garantias laborais e de pagamento de salários e apoio às empresas

"Dada a guerra em larga escala travada pela Federação Russa e as ligações de algumas estruturas políticas com este Estado, toda e qualquer atividade de vários partidos políticos é suspensa durante a lei marcial", justificou Zelensky, citado pela agência Lusa.

O Ministério da Justiça foi instruído a "tomar imediatamente medidas abrangentes para proibir as atividades desses partidos políticos da maneira prescrita", acrescentou, afirmando que "a guerra expõe bastante bem a escassez de ambições pessoais daqueles que tentam colocar as suas próprias ambições, o seu próprio partido ou carreira acima dos interesses do Estado, dos interesses do povo; aqueles que se escondem na retaguarda, enquanto fingem ser os únicos que se preocupam com a defesa" . "Qualquer atividade por parte dos políticos destinada a dividir (sociedade - ed.) ou a colaborar (com o inimigo - ed.) não será bem sucedida. Mas terá de enfrentar uma resposta dura", frisou, citado pela Ukrinform.

No âmbito do prolongamento da lei marcial foram ainda definidas garantias laborais e de pagamento de salários e apoio às empresas, o acesso à justiça para os cidadãos, durante o período em que vigorar a lei marcial, e tomadas medidas legislativas para criar condições para a segurança alimentar na lei marcial, refere o site do parlamento em diferentes comunicados publicados esta terça-feira.

