Zelensky pede ajuda para cobrir défice previsto para 2023

Guerra na Ucrânia Zelensky e Biden discutem ajuda financeira e sanções contra a Rússia

O presidente ucraniano falou também com o primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, que se encontrou, no sábado, em Moscovo, com o Presidente russo, Vladimir Putin, para discutir a situação na Ucrânia. Bennett é um dos líderes mundiais que ainda não condenou a invasão.