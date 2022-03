Fonte oficial confirmou aos jornalistas que o presidente ucraniano não participará na reunião em Versalhes. O pedido de adesão da Ucrânia vai ser apreciado, mas Emmanuel Macron salientou que não é o momento de iniciar o processo, quando o país está em guerra.

Líderes em Versalhes

Zelensky não vai entrar em videoconferência no Conselho Europeu

Telma MIGUEL Fonte oficial confirmou aos jornalistas que o presidente ucraniano não participará na reunião em Versalhes. O pedido de adesão da Ucrânia vai ser apreciado, mas Emmanuel Macron salientou que não é o momento de iniciar o processo, quando o país está em guerra.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tem entrado nos 15 dias em que dura a invasão em vários fóruns políticos e esta semana obteve um aplauso de pé da Câmara dos Comuns inglesa. Na reunião desta quinta-feira que reúne no palácio de Versalhes os chefes de Estado e de governo dos 27 países da UE, Zelensky não entrará em direto, tal como já fez em outras reuniões, exortando os europeus a avançarem com medidas mais duras. Fonte europeia disse aos jornalistas que o ucraniano tem tido contactos diários ao telefone tanto com a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, como com o presidente do Conselho, Charles Michel.



Além da Ucrânia, Moldávia e Geórgia pediram adesão

Macron confirmou, no entanto, à entrada da reunião que começou por volta das 17h em Versalhes, que o pedido de adesão será falado. Não só o da Ucrânia, mas também o dos outros dois países – a Moldávia e a Geórgia - que esta semana entregaram ao Conselho Europeu um pedido formal.

“É importante ter essa discussão porque é preciso enviar um sinal forte à Ucrânia e aos ucranianos, mas ao mesmo tempo precisamos de ser vigilantes. Será que podemos abrir um procedimento de adesão com um país que está em guerra? Não creio”, disse o francês, neste momento com funções de anfitrião por ser a França o país que detém a presidência rotativa do Conselho da União. Por outro lado, salientou, “dizer que isso nunca acontecerá, seria muito injusto”.

Macron referiu que a União Europeia tem que estar muito atenta “aos equilíbrios da região, é preciso ter muito cuidado”. E salientou que especialmente a Moldávia “está neste momento muito frágil, é dependente do gás russo e há dezenas de milhar de refugiados que chegam ao país. Não podemos abandonar a Moldávia no seu caminho e temos que prestar atenção aos balcãs ocidentais”.

“A guerra na Ucrânia vai redefinir a arquitetura da nossa Europa”

Mas, salientou, não é o momento de pensar em abrir novos procedimentos de alargamento da União. Mesmo fora do quadro da guerra em curso, há, disse um programa de reflexão europeu, que está na fase final, a Conferência sobre o Futuro da Europa “que inclui uma reflexão de como a União se desenvolverá geograficamente ”.

Macron salientou ainda que a guerra na Ucrânia “é um trauma imenso e um drama humanitário enorme” e também “é de certeza um elemento que vai redefinir a arquitetura da nossa Europa”.

Durante o Conselho Europeu que se prolonga pela noite desta quinta-feira estão em debate, a guerra na Ucrânia, questões de segurança e de defesa e as tentativas europeias de cortar com a dependência do gás e petróleo russo.

