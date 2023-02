António Costa confirmou que se encontrará esta quinta-feira em Bruxelas com o ucraniano, mas a posição oficial do Conselho Europeu é serena: “Foi feito um convite, é tudo o que vamos dizer”.

Zelensky em Buckingham Palace, a jantar com Macron, mas irá a Bruxelas?

Telma MIGUEL

Na manhã de quarta-feira, Zelensky foi recebido em Londres pelo primeiro-ministro inglês Rishi Sunak, em Downing Street, e à tarde em Buckingham Palace pelo Rei Carlos III, numa visita surpresa ao Reino Unido. O Palácio do Eliseu confirmou há pouco mais de uma hora que Zelensky irá jantar esta noite com Emmanuel Macron na sede da presidência francesa, onde o chanceler Olaf Scholz se juntará.



Zelensky vai a Bruxelas ou não? Não se sabe, porque é 'top secret' O Conselho Europeu não confirma nem desmente. Uma fuga do gabinete de Metsola e de alguns eurodeputados está a lançar a confusão.

E embora se espere que o ucraniano esteja esta quinta-feira em Bruxelas na reunião extraordinária dos 27, fonte oficial do Conselho Europeu não confirmou a presença de Zelensky, mantendo apenas: “Foi feito um convite ao presidente Zelesnky para participar numa cimeira europeia”.

No entanto, o primeiro-ministro português, quebrando o sigilo imposto a todos os responsáveis europeus por razões de segurança, confirmou no Parlamento português que Zelensky estará sentado com os 27 líderes europeus. Em 2022, Zelensky dirigiu-se seis vezes por videoconferência aos líderes dos países da União Europeia, pelo que se não estiver presencialmente em Bruxelas na quinta-feira, embora tenho ido a Londres e Paris, isso não terá um “peso significativo”, disse a mesma fonte oficial do Conselho Europeu.

Um rei em cada piloto

Em Londres, Zelensky dirigiu-se à Câmara dos Comuns e à Câmara dos Lordes no Westminster Hall, a sede medieval do Parlamento onde acontecem cerimónias especiais, como a recente apresentação do Rei Carlos III, ou a receção de Barack Obama. No Reino Unido, a imprensa destacou os elogios rasgados que Volodymyr Zelensky teceu ao anterior primeiro-ministro, Boris Johnson. “Boris, conseguiste unir todos os outros quando [isso] parecia completamente impossível”, disse no discurso aos ingleses, na sede histórica do Parlamento.

Num raro momento de concordância do espetro político britânico, o líder da oposição, o trabalhista Keir Starmer, salientou que o seu partido “não só deseja a vitória da Ucrânia, mas acredita na sua vitória”.

Zelensky disse ainda que o encontro com o Rei Carlos III era para ele um momento muito especial, salientando que no Reino Unido “o rei foi piloto da força aérea, na Ucrânia cada piloto é um rei”.

Reino Unido pondera fornecer jatos de combate

Como sempre, Zelensky apresentou-se na sua farda militar e fez o pedido aos ingleses de fornecerem caças à força aérea ucraniana. O primeiro-ministro inglês terá já questionado o ministro da Defesa sobre que jatos poderão estar disponíveis para enviar para a Ucrânia.

Apesar da guerra, Zelensky quer começar a negociar este ano a entrada na UE Na primeira cimeira de representantes da UE num país em plena guerra, a decisão foi a de avançar com o processo de integração.

Antes do encontro com Zelensky, Sunak anunciou que o Reino Unido irá treinar pilotos para jatos standard da NATO, expandindo o treino que vai prestar a soldados ucranianos de 10.000 para 20.000 soldados ao longo de 2023.

Quinta-feira, em Bruxelas, será discutida a integração da Ucrânia na UE, que Zelesnky diz estar preparado para começar a discutir ainda este ano, mesmo estando o país em guerra. A apresentação do trabalho de casa feito pelos ucranianos surpreendeu positivamente, na semana passada, a delegação da Comissão e do Conselho Europeu que visitaram Kiev.

Também o fornecimento de jatos de combate à Ucrânia será discutido esta quinta-feira na sessão extraordinária do Conselho Europeu, bem como novas sanções contra a Rússia. O novo pacote de sanções, o décimo, destinar-se-á sobretudo a lutar contra a evasão às sanções dos outros pacotes, que é feita sobretudo através de países terceiros.

