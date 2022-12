A data de 3 de fevereiro está marcada, mas ainda não há resposta de Kiev se o presidente ucraniano irá mesmo a Bruxelas.

Guerra na Ucrânia

Zelensky em Bruxelas? O convite já foi feito

Telma MIGUEL A data de 3 de fevereiro está marcada, mas ainda não há resposta de Kiev se o presidente ucraniano irá mesmo a Bruxelas.

Quando ainda estava em Washington, onde foi quinta-feira recebido triunfalmente no Congresso norte-americano, Zelensky recebeu de Charles Michel, o presidente do Conselho Europeu, um convite para ir a Bruxelas a 3 de fevereiro. A data da cimeira entre a União Europeia e a Ucrânia está marcada, mas do lado ucraniano ainda não houve resposta se Zelensky virá em pessoa à capital belga.

A visita relâmpago a Washington foi a primeira vez que Zelensky saiu do seu país desde que a invasão russa começou, a 24 de fevereiro deste ano. O apoio dos Estados Unidos é visto como crucial para a manutenção da capacidade de defesa ucraniana e para envolver a opinião pública, antes de o Congresso norte-americano passar da maioria de democratas – que apoia diretamente os ucranianos – para a maioria republicana que prefere não investir em política externa. A transição acontece em janeiro.

Se aceitar o convite de Bruxelas, será a sua segunda saída para o estrangeiro em quase um ano. 3 de fevereiro é a data marcada para a cimeira entre a União Europeia e a Ucrânia, mas segundo fonte oficial do Conselho Europeu, será apenas entre os presidentes do Conselho e da Comissão, Charles Michel e Ursula von der Leyen, e não com todos os 27 líderes europeus.

Enquanto a Ucrânia não der o ok à ida de Zelensky à capital da UE, a localização da cimeira continua por confirmar. A cimeira foi anunciada não como um evento extraordinário, mas como a reunião anual entre o país candidato a ser membro da União e os dirigentes europeus.

