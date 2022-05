“Um encontro na televisão”, brincou ontem o presidente ucraniano numa rara entrevista conjunta com Olenka Zelesnka. O casal esteve sem se encontrar durante dois meses e meio, durante a guerra.

Zelensky e a mulher conseguiram ver-se graças a uma entrevista na televisão

“Ninguém afasta o meu marido de mim, nem mesmo a guerra”, declarou sábado à noite Olena Zelenska a primeira-dama da Ucrânia, numa rara entrevista e em ao lado do marido, o presidente Volodymyr Zelensky para uma televisão ucraniana. Uma entrevista transmitida no dia em que o primeiro-ministro António Costa visitou Kiev e se encontrou com o presidente ucraniano.



Esta é a segunda vez que o casal surge em público desde o início da invasão russa ao seu país, como refere a BBC que transmitiu excertos da entrevista.

“A nossa família teve de se separar como tantas outras famílias ucranianas”, declarou Olena Zelenska, contando que quando a guerra eclodiu esteve “dois meses e meio” sem ver o marido. “Só falávamos ao telemóvel”. Agora já se vão conseguindo encontrar, mas de quando em quando. “Ele vive para o seu trabalho e quase não conseguimos vê-lo”, frisou.

Sorrindo, a primeira-dama “agradeceu” a entrevista pois assim “pode estar” com o marido. Ao lado, o presidente sorriu e acrescentou: “Um encontro na televisão”.

Portugal disponível para reconstruir escolas na Ucrânia O primeiro-ministro António Costa que está de visita a Kiev ofereceu também a Zelensky apoio técnico na adesão da Ucrânia à UE.

Olena Zelenska recordou o dia 24 de fevereiro, o início da invasão, quando foi acordada por “sons estranhos vindos do exterior” que “toda a gente deve ter ouvido”. Acordou e viu que o marido não estava a seu lado. Levantou-se e Zelensky já estava “vestido com um fato, mas sem gravata”.

“O que se passa?” perguntou a esposa. “Começou”, disse-lhe Zelensky referindo-se à guerra e saiu de casa. “Não nos vimos durante muito tempo”. Ansiosa e incrédula foi assim que Olena Zelenska diz ter sentido nessa noite numa mistura de sentimento que não consegue bem descrever.

O casal, ambos com 44 anos casou em 2003 e tem dois filhos, Oleksandra, 17 anos, e Kyrylo, 9 anos. A mulher e os filhos têm estado escondidos em local seguro durante esta guerra.

