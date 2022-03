"Em breve, o número de helicópteros russos derrubados vai chegar às centenas. Já perderam 80 aviões de combate, centenas de tanques e equipamentos, aos milhares", acrescenta o presidente ucraniano.

Guerra na Ucrânia

Zelensky diz que Rússia já perdeu mais do que nas guerras do Cáucaso

O presidente da Ucrânia Volodymir Zelensky disse hoje que o Exército russo "já perdeu mais na Ucrânia" do que nas duas guerras "sangrentas" na Chechénia, no Cáucaso.



Numa gravação vídeo difundida hoje pela rede social Twitter, o chefe de Estado ucraniano afirma que as forças ucranianas estão a "infligir perdas devastadoras" ao Exército russo desde que Vladimir Putin ordenou a invasão do país no passado dia 24 de fevereiro.

"Em breve, o número de helicópteros russos derrubados vai chegar às centenas. Já perderam 80 aviões de combate, centenas de tanques e equipamentos, aos milhares", acrescenta Zelensky.

Na mesma mensagem, o presidente da Ucrânia elogiou o trabalho da delegação de Kiev nas conversações com a Rússia, confirmando que a quinta ronda vai realizar-se hoje.

Zelensky propôs estender o período de vigência da lei marcial no país

Segundo a agência Interfax-Ucrânia, Zelensky propôs estender o período de vigência da lei marcial no país por mais 30 dias.

Nesse sentido, o chefe de Estado deve pedir ao Parlamento (Rada) a continuidade da medida, no próximo dia 26 de março.

No dia 24 de fevereiro, após o início dos ataques da Rússia contra o território ucraniano, o presidente impôs a lei marcial.

