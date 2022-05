Zelensky diz que Kiev não recebeu armas suficientes para “libertar Mariupol”

Futuro da Europa O futuro da União? Europeus fazem 49 recomendações e pedem reforma das instituições

Na apresentação relatório da Conferência do Futuro da Europa, Macron pediu a revisão dos tratados, Ursula von der Leyen comprometeu-se a seguir as recomendações sem demoras e “rever tratados se for preciso”. É a hora de a UE mudar na sequência do 24 de fevereiro, prometeu Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu.