Zelensky desafia Putin para combate a dois num ringue, “se ele for homem”

Zelensky poderia ser uma anedota. Afinal, apareceu pela primeira vez na televisão do país como presidente da Ucrânia. Era um papel que interpretava numa série cómica. Sim, o atual presidente da Ucrânia era humorista. Mas, logo no início da invasão, alertou: “Quando nos atacarem, verão as nossas caras, e não as nossas costas".