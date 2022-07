A procuradora-geral da República, Iryna Venediktova, também foi despedida.

Guerra na Ucrânia

Zelensky demite chefe dos serviços de segurança interna

O Presidente da Ucrânia demitiu esta segunda-feira o chefe dos serviços de segurança ucranianos, Ivan Bakanov, e a procuradora-geral da República, Iryna Venediktova, responsável pela instrução dos processos de guerra contra os russos.

Volodymyr Zelensky justificou as demissões com a alegação de que mais de 60 membros do gabinete da procuradora e dos serviços de informações “continuaram em território ocupado a trabalhar contra o estado” ucraniano.

“Estes crimes contra as fundações da segurança nacional do Estado e as ligações entre as forças de segurança ucranianas e os serviços especiais russos levantam questões muito sérias sobre os seus líderes”, acrescentou.

