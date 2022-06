O Presidente ucraniano disse que a Ucrânia está a lidar com o "com o mal absoluto".

Guerra na Ucrânia

Zelensky: "Custo humano" da batalha por Severodonetsk "é aterrador"

"O custo humano desta batalha para nós é muito elevado. É simplesmente aterrador", disse o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no Telegram. "A batalha de Donbass irá certamente ficar na história militar como uma das batalhas mais violentas da Europa", acrescentou.

O Ministro da Defesa ucraniano, Oleksiy Reznikov, tinha dito na quinta-feira passada que "até 100 soldados ucranianos" são mortos todos os dias e "há 500 feridos" diariamente nos combates com o exército russo.

Zelensky disse a 1 de junho que o seu exército estava a perder "entre 60 e 100 soldados" por dia. "Estamos a lidar com o mal absoluto", reiterou esta segunda-feira à noite.

Por isso, o Presidente diz que "não temos outra escolha senão avançar e libertar o nosso país", incluindo as regiões ocupadas pela Rússia no sul e no leste, que enfrentam um "bloqueio civilizacional", uma vez que os russos estão a "bloquear todas as comunicações" para o mundo exterior.

Zelensky também apelou mais uma vez ao ocidente para fornecer "mais armas" ao exército ucraniano, uma vez que as tropas de Moscovo controlam a maior parte de Severodonetsk e continuam a esmagar a artilharia ucraniana.

O governador da região de Lugansk, Sergei Gaidai, disse que "70-80% da cidade" foi ocupada pelos russos, acrescentando que "as três pontes (que ligam Severodonetsk à sua cidade vizinha de Lyssychansk) foram destruídas".



