Guerra na Ucrânia

Zelensky apela a "rapidez" na tomada de decisões para apoiar Ucrânia

AFP "A tirania avança mais depressa do que as democracias", referiu o presidente ucraniano por videochamada no Fórum Económico Mundial, em Davos.

Volodymyr Zelensky apelou esta quarta-feira à "rapidez" na tomada de decisões relacionadas com a ajuda à Ucrânia, numa altura em que a Alemanha está relutante em autorizar a entrega de tanques Leopard ao seu país.

"A tirania avança mais depressa do que as democracias", referiu o presidente ucraniano num discurso em videoconferência na reunião do Fórum Económico Mundial a decorrer esta semana em Davos, na Suíça.

"A mobilização do mundo deve andar mais rapidamente do que a próxima mobilização militar do nosso inimigo comum", insistiu.

"A Rússia precisou de menos de um segundo para iniciar a guerra. O mundo precisou de dias para reagir com as primeiras sanções", lamentou, recordando também os tempos no passado em que o mundo "hesitou" em reagir a ações "sem hesitação" de Moscovo, tais como a ocupação da Crimeia.

A pressão tem vindo a aumentar nos últimos dias sobre o chanceler alemão Olaf Scholz para autorizar rapidamente a entrega à Ucrânia de tanques Leopard.

Líderes reúnem-se sexta-feira em Ramstein

Qualquer carregamento de material de guerra de fabrico alemão deve receber luz verde de Berlim, e os líderes da Finlândia, Lituânia, Polónia e Grã-Bretanha apelaram a uma decisão rápida de Scholz na terça-feira.

Olaf Scholz, que discursou imediatamente antes de Zelensky, não fez nenhum anúncio sobre esta matéria, a dois dias de uma reunião crucial dos países ocidentais sobre a ajuda à Ucrânia na base militar americana em Ramstein, Alemanha, na sexta-feira.

Durante uma sessão de perguntas e respostas após o seu discurso, Scholz foi explicitamente questionado sobre o envio dos Leopard 2 para a Ucrânia.

"Não estamos apenas a apoiar a Ucrânia com dinheiro e ajuda humanitária, mas também com muitas armas", disse, sem nunca mencionar a palavra "tanques".

Logo no início do seu discurso em Davos, Volodymyr Zelensky pediu também um minuto de silêncio pelas vítimas da queda de um helicóptero na quarta-feira perto de Kiev.

O ministro do Interior ucraniano Denys Monastyrsky perdeu a vida no acidente, que fez pelo menos 14 mortos, incluindo uma criança do jardim de infância atingido, a caminho da linha da frente da guerra com a Rússia.

