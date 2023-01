"O nosso objetivo é libertar todos os nossos territórios", disse por videoconferência no Fórum de Davos, na Suíça.

Guerra na Ucrânia

Zelensky afirma intenção de recuperar Crimeia e pede mais armas

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse esta quinta-feira que quer recuperar a Crimeia, região anexada pela Rússia em 2014, e apelou aos parceiros ocidentais para entregarem mais armas.

"O nosso objetivo é libertar todos os nossos territórios", disse o líder ucraniano, que falava numa videoconferência à margem do Fórum de Davos, na Suíça.

"A Crimeia é nossa terra, nosso território, nosso mar e nossas montanhas. Deem-nos as vossas armas e teremos as nossas terras de volta", referiu.

Na ocasião, o líder de Kiev também criticou a hesitação da Alemanha em autorizar a entrega de tanques pesados, dizendo que essa não é a "estratégia certa".

O Presidente ucraniano apontou ainda que várias teorias estão a ser investigadas sobre a queda do helicóptero perto de um infantário em Kiev, que matou na quarta-feira o ministro do Interior do país e mais de uma dezena de pessoas.

"A investigação está em andamento. Várias teorias estão a ser estudadas e não estou autorizado a falar sobre as diferentes hipóteses até ao desfecho das investigações", explicou o dirigente.

Na quarta-feira, logo no início do discurso no Fórum Económico de Davos, Zelensky pediu um minuto de silêncio pelas vítimas da queda de um helicóptero militar.

Além do ministro do Interior ucraniano, Denys Monastyrsky, o helicóptero transportava o vice-ministro e o secretário de Estado ucranianos.

