A Ucrânia está a perder 60 a 100 soldados por dia, disse o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, numa entrevista divulgada na terça-feira.

Guerra na Ucrânia

Zelensky: "A Ucrânia está a perder até 100 soldados todos os dias"

Numa entrevista ao canal Newsmax, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, garantiu que a situação no leste do país "é muito difícil" e que está a perder até 100 soldados por dia nesta guerra que já dura há mais de três meses.



"A situação no leste é muito difícil. Estamos a perder entre 60 a 100 soldados todos os dias", afirmou o presidente, acrescentando ainda que se registam "cerca de 500 feridos em combate" diariamente.

Em relação a possíveis negociações de paz, Zelensky garantiu que estas têm de ter "sentido" e que "tem de haver uma vontade por parte da Rússia de ter essas negociações", garantindo que a Ucrânia não aceita "nenhum ultimato".

No início desta terça-feira, o Presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou um novo pacote de sistemas de rockets de longo alcance a serem enviados para a Ucrânia. Funcionários superiores da administração disseram que os sistemas de rockets avançados têm a capacidade de atingir até 80 quilómetros, muito menos do que o armamento de longo alcance que Zelensky pediu, mas o mais potente que foi enviado para o país até à data.



"Sei que algumas pessoas nos Estados Unidos e na Casa Branca estão a dizer que podemos usar essas armas para atacar a Rússia: Não planeamos atacar a Rússia, não estamos interessados na Federação Russa. Não estamos a lutar no território deles", garantiu Zelensky na entrevista.

"Temos a guerra no nosso território. Eles vieram para o nosso país. Queremos desbloquear as nossas cidades, defendeu.

Alemanha vai enviar mísseis antiaéreos e sistemas de radar

A Alemanha, que já foi criticada por Kiev pelo envio limitado de limitados armas, vai entregar um sistema avançado de defesa aérea capaz de "proteger uma grande cidade dos ataques russos", anunciou o chanceler alemão, Olaf Scholz.

"O governo alemão decidiu fornecer o sistema de defesa aérea mais moderno disponível na Alemanha, o sistema Iris-T", anunciou o chanceler no Bundestag. Este sistema "permitiria à Ucrânia proteger uma grande cidade inteira contra ataques aéreos russos", assegurou, garantindo que o seu país "enviaria mais armas" para Kiev.

A Alemanha irá também fornecer um sistema de radar capaz de detetar a artilharia inimiga, disse Scholz.

Berlim continua também a fazer entregas indiretas através de outros países europeus. A Alemanha chegou a um acordo com a Grécia para que Atenas enviasse veículos militares da era soviética para a Ucrânia em troca de armaduras mais modernas fornecidas por Berlim. A Alemanha já tinha feito um acordo semelhante com a República Checa para fornecer armas à Ucrânia, e está a negociar outro com a Polónia.





