Yuriy. Nove suspeitos respondem por agressão quase fatal

Além de oito menores, há um adulto entre os principais suspeitos do espancamento que está a abalar a capital francesa.

Ao todo, nove pessoas vão responder pelo ataque ao jovem Yuriy, de apenas 15 anos, num bairro parisiense. Ainda em andamento, o inquérito judicial indicia oito menores e um adulto, suspeitos de terem agredido o jovem como parte de "uma violenta ação de classe contra outro grupo de pessoas em reação a uma rixa anterior".

Este sábado, 30 de janeiro, estes elementos vão ser presentes a um juiz de instrução criminal. Têm entre 15 a 18 anos.

Arriscam ficar em prisão preventiva à espera do julgamento. Além da medida mais gravosa do Código de Processo Penal do país vizinho, os agressores ainda poderão ficar em prisão domiciliária ou sujeitos a apresentações diárias ou semanais às autoridades. O futuro dos arguidos está nas mãos do magistrado nomeado para apreciar o caso que está a chocar a capital francesa.

Um vídeo, três crimes

O caso que remonta aos primeiros dias de janeiro ganhou repercussão nas redes sociais com a publicação do vídeo que mostra o grupo a agredir Yuriy sucessivos chutos, pontapés e murros. Operado de urgência, o jovem continua no hospital. A somar aos traumatismos cranianos, "tinha o nariz, braços, ombros, costelas e dedos partidos".

Cette vidéo est insoutenable où le jeune #Yuriy , collégien de 15 ans se fait lyncher par 10 individus armés de barres de fer, avec clairement la volonté de tuer. Mes pensées vont à #Yuriy, plongé dans le coma et à sa famille. pic.twitter.com/C8kBfhHLSR — Xavier IACOVELLI (@iacovellixavier) January 23, 2021

Ao crime de tentativa de homicídio, junta-se o do furto do telemóvel da vítima. Numa súmula do que está em jogo, o Procurador Público de Paris, Rémy Heitz, escreve que "onze menores, de 15 a 17 anos, e um adulto, de 18 anos, na sua maioria a viver em Vanves, foram colocados sob custódia policial sob a acusação de tentativa de homicídio, conspiração criminosa para cometer um crime e roubo durante uma reunião".

Acrescenta também que "quatro dos menores tinham denunciado espontaneamente à polícia". De acordo com o Le Figaro, três menores que estavam sob custódia policial foram libertados na sexta-feira sem acusação.

Antes, o ministro do Interior, Gérald Darmanin, tinha denunciado "um ataque de selvageria sem precedentes".

Face à violência que ficou registada em imagens, a Câmara Municipal de Paris, a sede da polícia, a Reitoria e o Ministério Público de Paris anunciaram num comunicado de imprensa conjunto um próximo reforço da estratégia antirixas, através da cooperação com os municípios vizinhos e um aumento do número de mediadores.





