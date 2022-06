É advogada e exerceu durante alguns anos na região parisiense. Viveu dois anos em Portugal.

Yaël Braun-Pivet, ex-residente em Portugal, é a primeira mulher a presidir ao Parlamento francês

Lusa

Yaël Braun-Pivet foi hoje eleita presidente da Assembleia Nacional francesa, com 238 votos após duas votações, tornando-se na primeira mulher a presidir ao Parlamento francês, depois de ter vivido dois anos em Portugal.



Chegada há cinco anos à Assembleia Nacional, Yaël Braun-Pivet, teve uma ascensão rápida: a nova presidente do Parlamento francês, quarta figura do Estado, é advogada e exerceu durante alguns anos na região parisiense, tendo acompanhado o marido para o estrangeiro durante vários anos, passando por Taiwan, Japão e Portugal, onde viveu dois anos.

De regresso a França, Braun-Pivet dedicou-se ao voluntariado, com a associação Restos du Cœur, tendo organizado consultas grátis com advogados.

Depois de nos anos 2000 ter militado no Partido Socialista, Braun-Pivet integrou depois as primeiras fileiras do movimento de Emmanuel Macron, logo em 2016.

