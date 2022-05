O primeiro-ministro afirma que “é preciso haver duas partes disponíveis para ter um diálogo construtivo”.

Guerra na Ucrânia

Xavier Bettel não tem “vontade” de falar com Putin outra vez

Redação Num encontro com a imprensa, esta quarta-feira, o primeiro-ministro revelou que já não conversa com o presidente russo desde o massacre de Bucha, justificando que “é preciso haver duas partes disponíveis para ter um diálogo construtivo”.

Depois de, em março, ter telefonado duas vezes a Vladimir Putin para pedir um cessar-fogo e a negociação de uma solução na Ucrânia, o chefe de Estado do Luxemburgo não parece querer encetar mais esforços diplomáticos junto de Moscovo, pois considera que uma intervenção sua não teria utilidade enquanto a Rússia se mostrar indisponível para o diálogo.



“Já não tenho vontade [de falar com Putin]. É preciso haver duas partes disponíveis para ter um diálogo construtivo e conseguir fazer com que avance”, argumentou o primeiro-ministro, citado pela edição francesa do Luxemburger Wort.

PM em contacto com autoridades ucranianas

Sanções à Rússia devem continuar a ser graduais, defende Bettel O primeiro-ministro luxemburguês voltou a descartar um possível embargo à energia russa, esta quinta-feira, à chegada ao Conselho Europeu.

Xavier Bettel referiu, por outro lado, que não pretende visitar a Ucrânia, ao contrário do que tem acontecido com governantes de outros países, como os primeiros-ministros Boris Johnson, Pedro Sánchez, ou António Costa, que estará em Kiev nos próximos dias.

“Acho que as autoridades ucranianas têm coisas mais importantes a fazer e não tenciono ir lá para tirar fotografias bonitas”, afirmou. Apesar de descartar a viagem a Kiev, Xavier Bettel revelou que contacta semanalmente com o governo da Ucrânia, nomeadamente com o primeiro-ministro Denys Shmygal e o presidente Volodymyr Zelensky.

O chefe de Estado ucraniano irá discursar perante a Câmara dos Deputados a 2 de junho, em mais uma paragem do seu périplo virtual pelos parlamentos ao redor do mundo.

