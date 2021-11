O ativista pró-Trump admitiu que sofria de "perturbações de personalidade" e que teve tempo para perceber que tinha cometido um erro grave - que agora lhe custará a liberdade.

"Xamã" que se tornou rosto da invasão do Capitólio condenado a três anos e meio de prisão

Com a cara pintada e chifres de búfalo, Jacob Chansley, de 34 anos, "tornou-se a imagem" do ataque de seis de janeiro ao Capitólio dos Estados Unidos, disse um juiz do tribunal de Washington, ao anunciar-lhe a sentença de 41 meses de prisão. "Foi terrível o que fez", acrescentou.

Armado com uma lança e sem camisa, o autoproclamado Xamã e adepto das teorias da conspiração da organização radical QAnon participou na invasão do Congresso com centenas de apoiantes de Donald Trump, para impedir que os funcionários eleitos validassem a vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais. Entrou na sala do Senado, sentou-se na cadeira reservada ao Vice-Presidente Mike Pence e deixou uma nota que dizia: "É só uma questão de tempo, a justiça está a chegar"

O homem de Phoenix, Arizona, foi detido alguns dias após o incidente. Os procuradores pediram 51 meses de prisão, o que teria constituído a sentença mais pesada proferida contra um participante da invasão, embora as acusações de violência tenham sido retiradas.

A sentença "será suficiente para dissuadir para sempre qualquer ato criminoso deste tipo. A justiça não ficará parada enquanto se ataca a transferência pacífica do poder", disse a procuradora Kimberly Paschall.

"Sou apenas um bom homem que infringiu a lei"

Chansley disse que não era "um criminoso perigoso" mas que sofria de "perturbações de personalidade" que quer tratar para se tornar um "homem melhor". "Não sou um homem violento, não sou um insurgente e certamente não sou um terrorista. Sou apenas um bom homem que infringiu a lei", justificou-se, assegurando que acreditava na "liberdade, lei e ordem, e responsabilidade". Colocado em isolamento na prisão, disse que aproveitou esse tempo para se olhar ao espelho e dizer a si próprio: "Meu, fizeste mesmo asneira".

Um total de 664 pessoas foram indiciadas pela participação no ataque ao Capitólio, que provocou a morte de cinco pessoas, de acordo com o Programa de Investigação em Extremismo da Universidade George Washington.



