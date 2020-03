A ex-analista do exército dos EUA tentou suicídio um dia antes da decisão.

Wikileaks: Juiz federal ordenou libertação de Chelsea Manning

Um juiz federal mandou libertar Chelsea Manning, que estava detida numa prisão na Virgínia desde o ano passado, por se recusar a testemunhar novamente sobre o caso Wikileaks, do qual foi julgada em 2013.

A ex-analista do exército dos EUA, em 2010 havia fornecido ao Wikileaks centenas de milhares de documentos e telegramas diplomáticos relacionados com a guerra do Afeganistão.



Foi condenada a 35 anos de prisão, mas depois de seis anos de pena, o ex-presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, comutou o resto da sua sentença em 2017.



Há um ano, Manning havia sido chamada para testemunhar sobre os Wikileaks, mas recusou-se por “já ter testemunhado em 2013”. Essa recusa levou à sua detenção que terminou esta quinta-feira, depois do juiz Anthony J. Trenga ter comunicado a sua decisão de a libertar. “O tribunal considera a comparência de Manning antes que o grande júri não seja mais necessário, tendo em vista que sua detenção não serve mais a nenhum propósito coercitivo”, cita o The Guardian.



Os advogados da ativista de 32 anos tentaram que lhe fossem retiradas as coimas impostas, mas sem sucesso. O juiz ordenou que uma sentença seja proferida contra Manning num valor superior a 224 mil euros.

A ex-analista do exército dos EUA, estava detida desde o ano passado mas tinha pedido a sua libertação em fevereiro deste ano. Numa petição, Manning escreveu que havia sido separada dos seus "entes queridos, privada da luz do sol", não podendo comparecer ao funeral da sua mãe. Acrescentou ainda: "É mais fácil suportar estas dificuldades agora do que cooperar para recuperar um pouco de conforto e viver o resto da minha vida a saber que agi por interesse próprio e não por princípio".

