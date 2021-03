Os serviços de Whatsapp, Facebook Messenger e Instagram sofreram interrupções de serviço durante a tarde de hoje nos Estados Unidos, perturbações sentidas também noutros locais, de acordo com o 'site' especializado Downdetector, citado pela Efe.

Whatsapp, Instagram e Facebook com quebras de serviço a nível mundial

Lusa Os serviços de Whatsapp, Facebook Messenger e Instagram sofreram interrupções de serviço durante a tarde de hoje nos Estados Unidos, perturbações sentidas também noutros locais, de acordo com o 'site' especializado Downdetector, citado pela Efe.

Utilizadores na América do Norte e de outras partes do mundo, incluindo no Luxemburgo e em Portugal, informaram acerca de problemas com os serviços de mensagens do Facebook, bem como no Instagram, também detido pela empresa liderada por Mark Zuckerberg.



De acordo com o Downdetector, que informa acerca cortes de serviços digitais através de reportes de utilizadores, o 'apagão' chegou a afetar 90% de utilizadores de Whatsapp em todo o mundo.

A quebra no serviço afetou vários dos serviços mais populares da internet, sendo o Whatsapp o principal método de comunicação das pessoas em todo o mundo.

O Whatsapp tem cerca de 2.000 milhões de utilizadores mensais ativos, o que a torna na aplicação de mensagens mais utilizada no mundo.

Os problemas começaram a ser detetados cerca das 18 horas.

Até ao momento, a página do Facebook que comunica o estado dos seus serviços e aplicações para programadores ainda não comunicou qualquer problema sério e assegura que o estado do Facebook é "saudável".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.