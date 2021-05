O vulcão Nyiragongo entrou em erupção no sábado à noite, levando o governo congolês a ordenar a evacuação da cidade, cujos habitantes fugiram, nomeadamente para o Ruanda.

Vulcão provoca a fuga de milhares de pessoas em região do Congo

AFP O vulcão Nyiragongo entrou em erupção no sábado à noite, levando o governo congolês a ordenar a evacuação da cidade, cujos habitantes fugiram, nomeadamente para o Ruanda.

Milhares de congoleses que fugiram de Goma no leste da República Democrática do Congo (RDC) para o Ruanda após a erupção do vulcão Nyiragongo durante a noite regressavam a casa no domingo de manhã, noticiaram os meios de comunicação estatais ruandeses.

Entre 5.000 e 7.000 pessoas atravessaram a fronteira para escolas e locais de culto no Ruanda, segundo a Agência Ruandesa de Radiodifusão (RBA). "Actualmente, os cidadãos da RDC que se tinham refugiado no Ruanda após a erupção do vulcão Nyiragongo continuam a regressar ao seu país", disse o RBA no Twitter no domingo de manhã.

O vulcão Nyiragongo entrou em erupção no sábado à noite, levando o governo congolês a ordenar a evacuação da cidade, cujos habitantes fugiram, nomeadamente para o Ruanda. No domingo de manhã, o fluxo de lava tinha parado na periferia nordeste de Goma e as pessoas estavam a começar a regressar às suas casas.

"Graças a Deus que a erupção vulcânica se acalmou a norte do aeroporto de Goma, as pessoas que partiram estão lentamente a regressar a Goma", confirmou Vincent Karega, embaixador do Ruanda na RDC.

.O RBA tinha colocado fotografias mostrando muitas pessoas em movimento, algumas carregando malas ou colchões, chegando à cidade fronteiriça de Rubavu (antiga Gisenyi) no lado ruandês.

No local, um jornalista da AFP pôde ver a chegada de milhares de pessoas. "Alguns congoleses estão encantados com o acolhimento caloroso que receberam no Ruanda em total segurança", disse o RBA.

No domingo de manhã, "não havia sinais visíveis de erupções na montanha a partir da cidade de Gisenyi, mas havia muito fumo no ar".

