O Fundo da ONU para a Infância, Unicef, informou que cerca de 400 mil pessoas, incluindo 280 mil crianças, podem ficar deslocadas e precisam de proteção devido à erupção de um vulcão na República Democrática do Congo.

Vulcão no Congo coloca 280 mil crianças em risco de deslocamento

No passado sábado, 22 de maio, foram milhares os congoleses que fugiram de Goma no leste da República Democrática do Congo (RDC) para o Ruanda após a erupção do vulcão Nyiragongo durante a noite.

Segundo as Nações Unidas, as autoridades do país aconselharam os moradores dos arredores da cidade de Goma a abandonarem as suas casas devido ao perigo de novas erupções do Monte Nyiragongo.

O Fundo da ONU para a Infância (Unicef) citou ações do governo para proteger os que que vivem na Zona Vermelha e alertou para o facto das crianças sofrerem maiores riscos em caso de evacuação em massa. Quase mil crianças separadas dos pais já foram identificadas. Segundo a agência, já foi possível ajudar a reunir cerca de 700 menores e respetivas famílias.

Outras 142 crianças foram colocadas em famílias adotivas temporárias. Há o registo de pelo menos 170 famílias que ainda procuram as suas crianças.

O representante do Unicef no país, Edouard Beigbeder, disse que “sempre que grandes grupos de pessoas são deslocados durante um curto período de tempo, os perigos para as crianças aumentam.”

Beigbeder listou questões de proteção, nutrição e riscos à saúde, incluindo doenças transmitidas pela água, especialmente, cólera, para as crianças em trânsito.

Vulcão provoca a fuga de milhares de pessoas em região do Congo O vulcão Nyiragongo entrou em erupção no sábado à noite, levando o governo congolês a ordenar a evacuação da cidade, cujos habitantes fugiram, nomeadamente para o Ruanda.

Segundo a agência, milhares de pessoas que abandonam Goma dirigem-se à cidade vizinha de Sake, a 25 km, uma área sujeita a surtos de cólera, onde pelo menos 19 casos suspeitos foram notificados.

Beigbeder disse que, com o aumento do perigo de uma epidemia, o Unicef pede ajuda internacional urgente para evitar uma catástrofe para as crianças.

Deslocados

As Nações Unidas escreveram que "milhares fugiram de Goma após a erupção de 22 de maio. E a ordem do governo para que moradores de 10 bairros de Goma se deslocassem gerou um novo êxodo. Muitos fizeram o trajeto a pé, carregando colchões e utensílios de cozinha, enquanto outros escaparam de carro ou de motocicleta".

Na semana passada, pelo menos 32 pessoas morreram como resultado direto da erupção, incluindo três crianças, enquanto 40 congoleses foram dados como desaparecidos.

Em resposta à crise, o Unicef está a levar a cabo uma campanha de entrega de itens não-alimentares essenciais, como galões e lonas, além de fornecer equipamentos de água e saneamento.

"A agência também criou um Centro de Informações do Vulcão, acessível através de um sistema de SMS gratuito. O Centro tem um papel crucial contra a desinformação e já foi usado por mais de 5,2 mil pessoas", escrevem.

Avaliações de necessidades terão ainda sido realizadas em todas as principais áreas de programa do Unicef, como saneamento, proteção infantil, educação, saúde e nutrição.

