Vulcão indonésio Sinabung expele nova coluna de fumo e cinzas

O vulcão Sinabung, um dos mais ativos da ilha indonésia de Sumatra, expeliu novamente fumo e cinzas no domingo, a uma altura de um quilómetro, não havendo registo de feridos, informou a agência de vulcanologia.

Segundo a agência de notícias Associated Press (AP), o posto de observação do vulcão Sinabung informou que as nuvens de cinzas se espalharam no raio de um quilómetro em torno da cratera.

Os residentes foram aconselhados a permanecer a cinco quilómetros da cratera.

Em 10 de agosto, o vulcão tinha expelido uma coluna de fumo e cinzas a uma altura de cinco quilómetros.

Cerca de 30 mil pessoas foram forçadas a deixar as suas casas nos últimos anos, devido à atividade do Sinabung.

O vulcão, um dos três que na Indonésia registam frequentemente erupções, esteve adormecido durante quatro séculos, mas entrou em atividade em 2010, provocando dois mortos.

Quatro anos depois, em 2014, morreram 16 pessoas numa erupção vulcânica, e sete em 2016.

A Indonésia situa-se no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma área de grande atividade sísmica e vulcânica, com mais de 400 vulcões, dos quais pelo menos 129 continuam ativos e 65 são qualificados como perigosos, incluindo o Sinabung.

