#VraieFemmeAfricaine. O hashtag que está a libertar a voz das mulheres africanas

Ana B. Carvalho

A ironia de um hashtag de um lado, a confusão de muitos homens africanos do outro. As mulheres do continente africano inundaram as redes sociais com uma maré de denúncias aos estereótipos de género que enfrentam diariamente. O tom é de ironia e nem todos as compreendem. O rastilho? Uma jovem jornalista que quer libertar a voz reprimida das mulheres africanas.

Bintou Mariam Traoré é jornalista e nasceu na Costa do Marfim há 26 anos. Criada na era do digital, estava a ver um programa quando ouviu que “uma verdadeira mulher africana não deve dar à luz por cesariana ou com recurso a epidural”, contou ao Le Monde Afrique. O sangue ferveu: “é como se, por causa da nossa melanina, estivéssemos condenadas a sofrer”. Instantaneamente, veio-lhe à cabeça “uma lista de factos que me tornavam uma verdadeira mulher africana ou uma falsa mulher africana”.



Terá sido assim que surgiu o hashtag que logo se difundiu por grupos de afrofeministas no Facebook e, de forma viral, se propagou por outras plataformas como Twitter, Instagram e Snapchat. #VraieFemmeAfricaine é o nome do hashtag que significa #verdadeiramulherafricana e serve de mote à partilha de inúmeras pequenas frases que tencionam expôr preconceitos que estas mulheres enfrentam diariamente.



“#VraieFemmeAfricaine pede desculpa quando o marido lhe bate, porque ela pediu” ou “a #VraieFemmeAfricaine deve lavar os pés do marido e massajá-los todas as noites ou não irá para o céu” são apenas alguns exemplos das milhares de frases que circulam na internet há dias.



Publicações como “#VraieFemmeAfricaine cultiva a terra, #VraiHommeAfricain é dono dela” surgiram depois da primeira, partilhada a 26 de Fevereiro e que se espalhou com um estrondoso sucesso. “Este hashtag é muito inteligente. Muitas tentaram que as mulheres africanas falassem de questões que afetam os casais, assédio, agressão sexual, mas na nossa experiência, nunca falamos de nós, é sempre da 'namorada do...' a quem aconteceu”, diz Sarah-Jane Fouda, uma académica e consultora nascida nos Camarões ao Le Monde Afrique. Garante que um dos grandes poderes desta campanha é que “através do seu sarcasmo, que está de acordo com o humor africano, este hashtag cria distância e liberta a fala.”

“Uma #VraieFemmeAfricaine fica atrás do marido quando eles andam pela rua. Andar ao seu lado é desrespeitoso”. Segundo o jornal, à luz destas publicações, os homens estão divididos em dois campos: aqueles que percebem a ironia e se ofendem por serem críticos das “práticas ancestrais” e aqueles que não conseguem identificar o sarcasmo e encorajam o “bom comportamento”, “de acordo com a tradição”.

O tradicionalismo, a ancestralidade e a “africanidade” surgem como argumento dos homens que no mundo digital reagem à campanha e garantem que as coisas não devem mudar. Africanidade essa “usada para amordaçar melhor as mulheres", analisa Bintou Mariam Traoré. Para ela, "as mulheres africanas são vítimas de injustiças como as mulheres em todo o mundo, com a diferença de que, em África, a pobreza as multiplica".

Também no caso da violência, o contexto mostra uma exacerbação. "Ainda nos questionamos sobre o direito à vida. Quando se vai à polícia para reclamar contra o marido que lhe bate ou viola, eles respondem: uma verdadeira mulher africana não reclama contra o seu marido para não arruinar a sua vida. Em resumo, só tens que manter a boca fechada", acrescenta o jornalista.

Bintou Mariam Traoré, disse ao Le Monde Afrique que pretende aproveitar esta corrente para organizar um movimento e realizar ações. "Disseram-me que este hashtag não duraria 72 horas, mas ainda está lá, porque liberta as vozes das mulheres", regozija-se ela. Nas vésperas do Dia Internacional dos Direitos da Mulher, é possível que #VraieFemmeAfricaine seja transportado para as ruas como forma de libertação e manifestação pelo fim da repressão da mulher africana.

