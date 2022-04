Para o ex-Presidente do país, "o interesse da França deve ser o único guia" nestas eleições.

Presidenciais em França

Sarkozy: "Vou votar em Emmanuel Macron"

AFP Para o ex-Presidente do país, "o interesse da França deve ser o único guia" nestas eleições.

O ex-Presidente da República Francesa, Nicolas Sarkozy, anunciou na terça-feira o apoio a Emmanuel Macron na segunda volta das eleições presidenciais.

"Vou votar em Emmanuel Macron", escreveu Sarkozy no Facebook. "É a importância das próximas eleições que exige que eu deixe a minha reserva para esclarecer claramente que esse será o meu voto", escreveu o ex-político.

Sarkozy justificou o seu apoio com o facto de Macron "ter a experiência necessária face a uma grave crise internacional mais complexa do que nunca", "porque o seu projeto económico coloca a valorização do trabalho no centro de todas as suas prioridades, porque o seu compromisso europeu é claro e sem ambiguidade".



Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de facebook. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Sarkozy garante que o mundo está perante uma "nova era", que vai exigir "mudanças profundas" e que "o contexto internacional e a situação financeira são graves e vão impor decisões difíceis e urgentes. Vão exigir escolhas que irão envolver a França nos próximos cinco anos". Com este cenário em mente, Macron é o "único , no estado atual das coisas, capaz de agir".

Asselborn apela aos franceses que impeçam vitória de Le Pen em nome do "projeto de paz" europeu O ministro dos Negócios Estrangeiros luxemburguês considera que se Le Pen ganhar a Emmanuel Macron no próximo dia 24 de abril isso levará a "uma convulsão na Europa".

O Presidente francês cessante - Emmanuel Macron - conseguiu 27,84% dos votos na primeira volta das eleições presidenciais em França, enquanto Marine Le Pen obteve 23,15%, segundo os resultados definitivos divulgados esta segunda-feira. A segunda volta realiza-se a 24 de abril, domingo.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.