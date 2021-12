O jovem foi detido no sábado, momentos depois de entrar nos terrenos do castelo onde a monarca de 95 anos estava a passar o Natal.

Inglaterra

"Vou tentar assassinar a Rainha Isabel". Vídeo do homem armado que invadiu o Castelo de Windsor

AFP O homem de 19 anos que foi detido e internado depois de invadir o Castelo de Windsor, a residência de Isabel II, no oeste de Londres, no sábado, armado com uma besta, afirmou que queria "assassinar a Rainha", num vídeo divulgado esta segunda-feira pelo tablóide inglês The Sun.

O jovem, que vive em Southampton, no sul de Inglaterra, foi detido no sábado por volta das 8.30h (hora local), momentos depois de entrar nos terrenos do castelo onde a monarca de 95 anos estava a passar o Natal.

No domingo, a polícia disse que o suspeito tinha estado internado em cuidados psiquiátricos.

O jornal The Sun publica imagens de um vídeo supostamente partilhado na conta de Snapchat do suspeito, minutos antes da tentativa de invasão.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Lamento pelo que fiz e pelo que vou fazer. Vou tentar assassinar a Rainha Isabel.

Com um capuz preto e uma máscara branca, o homem maneja a besta e diz: "Lamento pelo que fiz e pelo que vou fazer. Vou tentar assassinar a Rainha Isabel".

Com aparentes referências à saga da Guerra das Estrelas, o indivíduo apresenta-se como um indiano Sikh (em língua punjabi, "discípulo forte e tenaz") e diz que procura "vingança" por um massacre de 1919 cometido pelas tropas britânicas contra os manifestantes na Índia.

Embora sem confirmar a autenticidade das imagens, a polícia de Londres afirmou que "os investigadores estão a avaliar o conteúdo de um vídeo".

A Rainha Isabel II passa a época festiva em Windsor, agora a sua residência principal, depois de ter renunciado à habitual visita a Sandringham, no leste de Inglaterra, devido ao ressurgimento da covid-19 no Reino Unido, associado à variante Omicron.

Tentativas de invasão do Palácio de Windsor e Buckingham não são invulgares.

A soberana, que passou o primeiro Natal desde a morte do marido Filipe, em abril, aos 99 anos, foi acompanhada no sábado por vários membros da família, como os filhos Carlos e Eduardo e as suas esposas.

Omicron estraga o Natal. Controlos apertados, restrições às viagens e até Isabel II cancela as festas Do Canadá a Marrocos, da Irlanda a França, as restrições de viagens aumentam para conter a propagação alarmante da variante Omicron da covid-19, enquanto os líderes europeus pedem para se acelerar a vacinação.

Tentativas de invasão do Palácio de Windsor e Buckingham, residência da Rainha no coração de Londres, não são invulgares.

O mais mediático foi em 1982, quando um homem de 30 anos, Michael Fagan, conseguiu invadir o quarto da Rainha enquanto ela estava na cama.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.