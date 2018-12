Vote na pessoa do ano no mundo

A menos de um mês para o fim do ano, o Contacto dá a oportunidade aos leitores de votar na personalidade que mais se destacou em 2018 no mundo.

A menos de um mês para o fim do ano, o Contacto dá a oportunidade aos leitores de votar na personalidade que mais se destacou em 2018 no mundo.





Tem dúvidas? Saiba aqui um pouco sobre os nomeados:

Nadia Murad



Partilhou o Nobel da Paz com o médico Denis Mukwege. Ativista yazidi de direitos humanos, foi sequestrada pelo Daesh em agosto de 2014 e mantida como escrava sexual, fugindo em novembro desse ano.

Jean-Claude Juncker

Várias vezes envolvido em situações invulgares, o Presidente da Comissão Europeia chega ao final do mandato

Papa Francisco

Continuou o discurso muito crítico contra os abusos sexuais de menores por elementos da Igreja, não deixando de intervir em muitos outros planos da vida política e social.

Theresa May

Primeira-ministra britânica passou por uma série de dificuldades, incluindo demissões no Governo e contestação no Parlamento, após o anúncio do acordo com a União Europeia para o Brexit.

Jair Bolsonaro

Eleito Presidente do Brasil no final de outubro, o candidato da extrema-direita vai suceder a Michel Temer no Palácio do Planalto.

