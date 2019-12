As manifestações por todo o planeta, a guerra comercial entre os EUA e a China ou a morte do Líder do Estado Islâmico. Qual o acontecimento mais importante do ano que está prestes a terminar? É você que decide.

Mundo 22

Votação. Escolha o acontecimento do ano

As manifestações por todo o planeta, a guerra comercial entre os EUA e a China ou a morte do Líder do Estado Islâmico. Qual o acontecimento mais importante do ano que está prestes a terminar? É você que decide.

Tem dúvidas? Saiba aqui um pouco sobre os acontecimentos descritos em cima:

19 Protestos em Hong Kong, China Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Protestos em Hong Kong, China Foto: AFP Protestos em Hong Kong, China Foto: AFP Protestos em Hong Kong, China Foto: AFP Protestos em Hong Kong, China Foto: AFP Protestos em Hong Kong, China Foto: AFP Protestos em Hong Kong, China Foto: AFP Protestos em Santiago, Chile Foto: AFP Protestos em Santiago, Chile Foto: AFP Protestos em Santiago, Chile Foto: AFP Protestos em Santiago, Chile Foto: AFP Protestos em Santiago, Chile Foto: AFP Protestos em Caracas, Venezuela Foto: AFP Protestos em Caracas, Venezuela Foto: AFP Protestos em Caracas, Venezuela Foto: AFP Protestos em Paris, França Foto: AFP Protestos em Marselha, França Foto: AFP Protestos em Paris, França Foto: AFP Protestos em Paris, França Foto: AFP Protestos em Paris, França Foto: AFP

Manifestações por todo o planeta

Argélia, Iraque, Líbia, Chile, Catalunha, Equador, França, Haiti, Bolívia, Colômbia e Hong Kong. Manifestações com sentidos políticos muito diversos mas que parecem assinalar um esgotamento dos modelos políticos e económicos mundiais.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

3 Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP

Guerra Comercial entre os EUA e a China

As duas maiores superpotencias económicas do planeta estão numa guerra surda. Os EUA temem perder o domínio das redes de comunicação do futuro, como o 5G. Uma ameaça ao crescimento da economia global que pode não ficar por aqui.

O antigo líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi Foto: AFP

Morte do líder do Estado islâmico

Abu Bakr al-Baghadadi, o homem que impôs um reino de terror a grande parte do Iraque e da Síria, proclamando o califado do Estado Islâmico morreu na sequência de uma operação das tropas especiais norte-americanas. Mas o terrorismo está longe de ser derrotado.